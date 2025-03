La "bronca máxima" entre Anita y Montoya antes de entrar en 'Supervivientes': "¿No has tenido suficiente?"

Que Montoya y Anita han sido las estrellas de la última edición de 'La Isla de las Tentaciones' es algo que toda la audiencia del programa puede confirmar. A ellos hay que sumarles un tercero, Manuel, quien se ha convertido en el tentador de oro, una vez más.

Telecinco no suele desaprovechar a sus personajes favoritos y tras el éxito de la octava edición del programa de parejas los ha trasladado a Honduras para vivir la experiencia de 'Supervivientes', el reality que acaba de empezar y toma el relevo de 'LIDLT'.

Ahora, el especialista en chisme y corazón, Javier de Hoyos, ha revelado en su participación en el programa 'Ni que fuéramos' que Montoya no se esperaba la llegada de su pareja/expareja a la nueva isla: "Hay un momento en el que le ofrecen a Montoya ir a ‘Supervivientes’ y él dice ‘este es mi momento, soy el Dios de España ahora mismo, todo el mundo me quiere ver’ y él rompe con Anita porque quería entrar en ‘Supervivientes’ solo para así dejarse llevar, vivir libremente y quizá enamorarse", explicaba.

Sin embargo, al enterarse de que Anita iría al programa surgió una "bronca máxima" entre los dos: "Se entera de que Anita también va a ir por este programa y tienen una conversación y le dice a Anita ‘¿en serio vas a venir a ‘Supervivientes’ a quitarme mi momento, a aprovecharte de mí? ¿No has tenido suficiente con haberme sido infiel?’", revela el periodista.

En su contestación, Anita le dice que no quiere saber nada más de él porque "le ha dejado mal delante de toda España cuando él le había sido infiel" antes de entrar al programa. Cabe destacar que se destapó la participación de Montoya en la versión italiana de 'LIDLT' como tentador cuando todavía estaba con la catalana, algo que el exdirector de 'Solcialité' destacaba que le había echado en cara en ese último mensaje antes de embarcarse en la nueva aventura.

Por eso, Anita le habría pedido claridad a Montoya: "Deja de decir que estás enamorado de mí y que yo he hecho las cosas mal. No me vuelvas a dirigir la palabra'", revela de Hoyos. Esto se supo gracias a un examigo del de Utrera, que también había revelado sus infidelidades previas a la llegada al reality de Telecinco que les ha dado la fama nacional. Ahora, solamente falta conocer cómo será la relación entre Montoya y Anita en 'Supervivientes' y cómo afectará la presencia de Manuel, quien también estará en Honduras.