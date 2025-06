La bronca entre Laura Cuevas y Ana Solma en el plató de 'Supervivientes 2025'

Esta semana, las nominaciones de 'Supervivientes 2025' son más complicadas que nunca. La tensión no para de aumentar en Honduras, y los nervios se trasladan hasta el plató de Madrid.

En este contexto, los colaboradores de 'Conexión Honduras' han hecho sus predicciones sobre el próximo expulsado. De esta manera, se ha formado un tenso debate entre Laura Cuevas y Ana Solma.

Todo ha comenzado cuando Álex Adrover ha hablado sobre la relación de Borja y Anita en Cayos Cochinos. Al respecto, Laura Cuevas opinaba que "ha estado con todo el mundo".

De hecho, la exconcursante opinaba que "el concurso de Borja se puede representar con la cajita de una bailarina que baila de puntillas y sonriendo a todo el mundo". El comentario no ha sido del agrado de Ana Solma, pareja de Borja y su defensora en plató.

"¿Y tu concurso qué representa? Hablar mal de todo el mundo y que te hagan la comida, el fuego. Habérselo dicho a la cara a Borja, eso es de falsa. De puntillas una persona que ha pescado y ha hecho absolutamente de todo... tú no has hecho nada, solo has rajado de los demás, solamente estabas criticando, no te ha dado tiempo a conocerle".

La argumentación de Ana no convencía a Laura Cuevas, que añadía que "se ha hecho amigo de todo el mundo, no se ha mojado en nada, no conocemos a Borja".

Este domingo, se volverá a producir una expulsión en 'Supervivientes 2025', y Borja González forma parte de los nominados. Damián Quintero, Anita, Makoke y Montoya, forman parte de las nominaciones y tendrán que ser salvados por los espectadores.

Por su parte, Ana Solma comenzó su trayectoria televisiva participando junto a Borja en 'La isla de las tentaciones'. La pareja salió más unida del programa. Desde entonces, se dedica a crear contenido en redes sociales y su faceta empresarial como influencer.