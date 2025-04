La bronca de Belén Esteban a David Broncano, con María Patiño de espectadora de lujo, en 'La Revuelta': "Estoy muy enfadada contigo"

'La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time', y con otros formatos, como 'First dates'.

El programa está presentado por David Broncano y dirigido por Ricardo Castella, a la vez que amenizado por el músico Grison y el resto de colaboradores que participan en la elaboración del programa previa entrada del invitado de turno.

La propuesta a David Broncano

María Patiño y Belén Esteban empiezan a ser unas invitadas habituales al programa, pues esta temporada han visitado el plató en repetidas ocasiones. En esta, en cambio, era para charlar un poco sobre 'La familia de la tele', el nuevo formato tipo 'Sálvame' de las tardes de TVE que tendría que haber empezado este lunes, pero que se tuvo que posponer por la muerte del papa Francisco, de quien también se ha hablado.

Nada más empezar, Esteban le soltaba a Broncano que "estaba muy enfadada con él". El motivo es que, con esta, "lleva siete visitas" al programa, mientras que el presentador de Jaén no ha ido nunca al formato donde trabaja la 'Princesa del pueblo'.

Por esto, ahora piensa que le llega el turno a él y, aprovechando que todos forman parte de la misma cadena, aparecer por 'La familia de la tele'. Sin embargo, Broncano ha cortado en seco las aspiraciones de las dos televisivas: "No creo que venga, la verdad", comentaba inicialmente, aunque más tarde dejaba caer que podía terminar sucediendo.

Patiño y Esteban han avanzado un poco los temas que se trataran en el programa, como "nutrición, ejercicio, jardinería, educación de animales...", además de, por supuesto, "corazón".

Belén Esteban se destapa como "muy cristiana"

Sobre el papa Francisco, han bromeado con que 'La Revuelta' quería traer un miembro de la Iglesia y, en cambio, han terminado yendo las dos nuevas incorporaciones de la cadena: "Yo soy cristiana. A veces peco, pero soy muy cristiana", le comentaba Belén, que intentaba frenar las bromas del jiennense al respecto.

Por su parte, María reconocía que había empezado a ver vídeos del Papa desde el lunes, cuando murió, y se quedó sorprendida de la labor que hacía: "Cuéntales lo del vídeo del niño italiano", le sugería su compañera.

Belén Esteban durante la 'bronca' a David Broncano. / TVE

Se trata del encuentro de un niño con el Santo Padre que le pregunta si su padre, recién fallecido y ateo, iría al cielo porque muchos sacerdotes le decían que si no crees en Dios, no puedes ascender. Francisco, en cambio, tranquilizaba al niño y le revelaba que esas personas eran "infiltradas" a las que no tenía que hacer caso.

Finalmente, ha salido a la palestra la profecía del último Papa y el fin del mundo del 'adivino' francés, Nostradamus. En ella, el visionario apuntaba a que el Juicio Final estaría cerca tras la muerte del "papa anciano", que se interpreta ahora como la figura de Francisco, uno de los que ha muerto con mayor edad de los últimos papados.