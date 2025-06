No es broma: Compró una pulsera por 3 euros en un mercadillo y resulta que vale una fortuna

No todos pueden llegar a tener la suerte de Matthew Bettencourt. Este tipo, que por cierto es un revendedor de los que saben, nos acaba de demostrar que, sí, es totalmente posible encontrar un auténtico tesoro en uno de los míticos mercadillos.

Imagina la escena: estaba él, en una de sus visitas habituales a esos sitios donde la gente se deshace de lo que no quiere, y de repente se topa con una pulsera de lujo. ¿El precio? apenas unos 2,99 dólares, lo que, al cambio, no llega ni a 3 euros.

Lo más curioso es que estaba allí, colgada, entre un montón de chatarra sin valor aparente, como si fuera una pieza más. Pero claro, lo que parecía un simple accesorio... realmente escondía un valor que nadie esperaba.

Pero claro, la cosa no se quedó ahí. Matthew, con su ojo experto, se fijó mejor y dos marcas muy concretas llamaron su atención. Esos pequeños detalles le picaron la curiosidad, le hicieron sospechar que aquello no era una baratija cualquiera. Y sí, al ponerse a investigar, descubrió que tenía entre manos una joya ¡original de la mismísima David Yurman!

Cuando confirmó que la pulsera, de nuevas, valía unos 750 dólares, la decisión estaba clara: había que venderla. Al final, cerró el trato por 480 dólares. Curiosamente, optó por la venta directa en lugar de liarse con subastas. "Me suele funcionar mejor la opción de 'Cómpralo ahora' en eBay", comentó él, dejando claro que sabe lo que hace.

A ver, que no nos engañemos, esto de encontrar un tesoro no es nada nuevo para Matthew. Este usuario es un auténtico experto, lleva más de quince años metido en esto de la reventa y, la verdad, le sobra ojo. El descubrimiento de la pulsera no es más que una muesca más en su cinturón.

Ya en 2010, tuvo otro acierto de los que quitan el hipo: se topó con una llave de oro macizo y la vendió por nada menos que 2.000 dólares. Suena a película, ¿verdad? Pero es que la habilidad de Matthew para ver el oro donde otros solo ven chatarra es asombrosa.