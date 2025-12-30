Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BRESH

Bresh reúne a 4.000 personas en el Riyadh Air Metropolitano con una edición histórica sobre hielo

El evento transformó el estadio en un espacio inmersivo donde la pista de hielo y la música crearon una experiencia única

Bresh Atletico Madrid

Bresh Atletico Madrid / BRESH

Andrea Riera

Andrea Riera

El pasado 27 de diciembre, Bresh hizo historia en Madrid con una edición sin precedentes celebrada en el Riyadh Air Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid, congregando a más de 4.000 asistentes en una experiencia que fusionó música y patinaje.

Enmarcada dentro de Madrid On Ice, la propuesta transformó el estadio en un espacio inmersivo donde la pista de hielo se convirtió en uno de los grandes protagonistas del evento.

Los asistentes podían inscribirse por turnos de una hora para patinar, y antes o después del recorrido sobre hielo, integrarse libremente en el universo Bresh, creando un flujo continuo entre música y experiencia.

Mientras los participantes patinaban, la música de Bresh sonaba en todo el recinto, reforzando una atmósfera envolvente en la que el ocio y el espectáculo convivían de forma natural.

La jornada incluyó actuaciones en directo de Charlie USG, que interpretó 'Me Da Igual', y Bajocerox, con 'Catarata', sumando un componente de show en vivo a una propuesta ya de por sí diferencial.

Con esta edición especial, Bresh consolida su capacidad para reinterpretar su formato y adaptarlo a escenarios icónicos, apostando por experiencias únicas que trascienden el concepto de fiesta tradicional y refuerzan su posicionamiento como uno de los fenómenos culturales y musicales más relevantes del momento.

