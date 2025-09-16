BRESH regresa a Fabrik Madrid para cerrar el verano y consolidar su conquista de Europa

El fenómeno global BRESH, que ya ha hecho bailar a más de 5 millones de personas en todo el mundo, vuelve a Madrid el sábado 27 de septiembre con su formato MEGABRESH, consolidándose como uno de los movimientos culturales y de entretenimiento más relevantes de la escena actual.

Tras una exitosa residencia en Amnesia Ibiza durante todo el verano, donde presentó el concepto BRESH & FRIENDS junto a algunos de los artistas más importantes del género urbano, la fiesta desembarca de nuevo en Fabrik Madrid, uno de los templos de la música electrónica en Europa, para celebrar su cuarta edición en la ciudad.

La última visita de BRESH a Fabrik fue histórica: la celebración del 22º aniversario del venue, con una maratón de 12 horas, más de 6.000 asistentes y actuaciones en vivo de artistas como Juan Duque, Mar Lucas y Young Cister.

En esta nueva edición, la capacidad se amplía hasta las 8.000 personas, con una producción renovada, experiencias inmersivas y sorpresas inéditas que prometen superar todas las expectativas.

Con su inconfundible propuesta que combina hits de todos los tiempos, escenografía con inflables gigantes, performers, hosts y una atmósfera de libertad, fantasía y celebración compartida, BRESH convertirá la noche madrileña en una experiencia inolvidable para cerrar el verano.

Más que una fiesta, BRESH es ya un movimiento cultural que une a generaciones en torno a la música, la creatividad y la diversión sin etiquetas, con presencia en las principales ciudades del mundo y una comunidad global en constante expansión.