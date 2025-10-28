BRESH Halloween 2025: la fiesta más linda del mundo celebra Halloween con más de 20 eventos en los cuatro continentes

BRESH, la fiesta más famosa del mundo, celebra Halloween 2025 con una gira global que recorrerá más de 20 ciudades en cuatro continentes.

Desde Barcelona a Buenos Aires pasando por Dubái, Tokio, Miami, Madrid o Ciudad de México… El fenómeno cultural que redefine el ocio sano e inclusivo vuelve a encender su energía con una edición especial: BRESH Halloween 2025.

Barcelona, punto de partida del tour mundial

El recorrido arranca el miércoles 29 de octubre en Barcelona, en la emblemática Sala Apolo, donde comenzará oficialmente el fin de semana global de Halloween de BRESH.

La ciudad condal será la primera en vivir esta edición especial, dando inicio a una celebración que se extenderá por todo el planeta.

Tras su paso por Barcelona, el tour continuará el viernes 31 con fiestas simultáneas en:

Gran Canaria – Campus ULPGC

Madrid – UAM

Ciudad de México – Frontón Bucarelli

Córdoba – Plaza de la Música

La Plata – Teatro Ópera

Miami – M2

Montevideo – Sitio Velódromo

Verona – Gallerie Mercantilli

Villa Mercedes – By One

Fresno – The Rainbow Ballroom

El gran cierre será el sábado 1 de noviembre, con ediciones especiales en:

Buenos Aires – Estadio GEBA

Neuquén – DUAM

Río Cuarto – West

Rosario – Bioceres Arena

Santiago de Chile – Espacio Riesco

Tokio – Zero Tokyo

Dubái – Terra Solis

El concurso de disfraces más lindo del mundo

Fiel a su espíritu creativo, BRESH relanza su tradicional Concurso de Disfraces Mundial, una invitación a celebrar la imaginación, la alegría y la autenticidad.

En cada ciudad se seleccionarán los tres mejores disfraces de la noche, y el ganador del primer lugar recibirá el Pink Ticket, que otorga un año completo de acceso libre a cualquier BRESH del mundo.

Entradas disponibles en: fiestabresh.com

Bases y condiciones: disponibles en el link de la biografía de Instagram.

Un corto escalofriante protagonizado por Breshito

La presentación oficial de esta edición llega con un corto especial de Halloween, protagonizado por Breshito, el icónico oso de la marca, que en esta ocasión se transforma en un slasher clásico de película.

En esta historia, Breshito monta una fiesta de Halloween que viaja por todo el mundo, combinando humor, terror y la fantasía característica del universo BRESH.

El podcast más lindo del mundo

Además del éxito de sus fiestas, BRESH continúa expandiendo su universo creativo con el lanzamiento de 'El podcast más lindo del mundo', un espacio que refleja la esencia positiva, diversa y emocional que define al movimiento.

En cada episodio, artistas y personalidades comparten charlas íntimas, cercanas y auténticas sobre su vida, su arte y su conexión con la comunidad BRESH.

El formato combina entrevistas naturales con grandes figuras de la música y la cultura pop, manteniendo el espíritu libre, alegre y positivo que caracteriza a la marca.

Con tan solo tres episodios publicados, el podcast ya supera los 2,2 millones de reproducciones y conquista los rankings de Spotify LATAM, posicionándose como un fenómeno de audiencia en la región.

Entre sus invitados destacan Lola Índigo, Sebastián Yatra y Becky G, consolidando a BRESH como un referente cultural global que trasciende la pista de baile.