Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Libres F1 BarcelonaHorarios F1 BarcelonaBernardo Silva AtléticoCorea del SurMundial 2026Dónde ver Mundial 2026ViniciusRodriCarlos MoyáCorte de peso TopuriaTopuria vs GaethjePartidos Mundial 2026 hoyDecoEtapa 6 Tour Auvergne-Rhône-AlpesClasificación Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Final playoff Primera DivisionPogacar TourMercado de fichajesBarça Final Four Champions League balonmanoNoticias BarçaDónde juega EspañaDinero campeón MundialBarça próximo partidoFinal Four balonmanoRafa NadalLey de Propiedad HorizontalMadre TopuriaCasillasSimulador MundialParches Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

FIESTA

Bresh firma la noche más multitudinaria de su historia en Amnesia Ibiza con Nicki Nicole

La fiesta inauguró su quinta temporada consecutiva con una nueva propuesta artística, la actuación especial de Nicki Nicole y la presencia de figuras como Carlos Alcaraz, Pablo Barrios e Izan Llunas, consolidándose como uno de los rituales musicales más influyentes de la isla

WhatsApp Image 2026 06 12 at 14.11.02

WhatsApp Image 2026 06 12 at 14.11.02 / Bresh

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrea Riera

Andrea Riera

Bresh estrenó su quinta temporada consecutiva en Amnesia Ibiza con la noche más multitudinaria de su historia.

Una nueva propuesta artística redefinió la experiencia en la pista y la actuación especial de Nicki Nicole coronó una velada que confirmó lo que Bresh lleva construyendo desde hace cinco años en la isla: una fiesta que no necesita un género musical concreto ni grandes artificios para llenar una pista, sino una selección musical única y un ritual colectivo que la distingue de cualquier otra propuesta en Ibiza.

Asistentes destacados

Entre los asistentes a esta primera cita de la temporada estuvieron:

  • Carlos Alcaraz, actual número 2 del ranking mundial de tenis y una de las grandes figuras del deporte español.
  • Pablo Barrios, futbolista del Atlético de Madrid y una de las jóvenes promesas más destacadas del fútbol nacional.
  • Izan Llunas, popular cantante y artista con una creciente proyección entre el público joven.
Nicki Nicole

Nicki Nicole / Bresh

Una combinación de deporte, música y cultura que reforzó el carácter transversal de la fiesta.

Casa Bresh, epicentro cultural

El opening marcó el tono de una temporada que promete ser histórica y que este año vuelve a tener a Casa Bresh como uno de sus grandes protagonistas: el espacio donde se alojan los artistas que actúan cada sábado en Amnesia y punto de encuentro para residentes, amigos de la casa y referentes de la cultura actual.

BRESH AMNESIA

BRESH AMNESIA / Bresh

Presencia deportiva en expansión

Está prevista la visita de numerosos futbolistas y figuras del deporte a lo largo de las próximas semanas, manteniendo una tradición que ya forma parte de la historia de Bresh en Ibiza.

Noticias relacionadas y más

Una vez finalice el Mundial y los jugadores internacionales puedan disfrutar de sus vacaciones, se espera la presencia de distintas estrellas del fútbol mundial, siguiendo los pasos de nombres que han pasado por la fiesta en temporadas anteriores, como Rodri, Ferran Torres, Vinicius Jr., Dani Olmo y muchos otros.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Ya es oficial: la Seguridad Social da un paso clave para adelantar la jubilación de los transportistas
  2. Montse Cespedosa, experta en hipotecas: 'La vivienda empezará a ver los cambios en el último trimestre de 2026
  3. Albert Rivera se sincera sobre su drama familiar y la crianza de sus dos hijas: 'Me da pena porque con la mayor renuncié a más cosas
  4. Confirmado por el BOE: adiós a las latas de mejillones, berberechos y sardinas como las conocíamos hasta ahora
  5. Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del jueves 11 de junio de 2026
  6. Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta pero sin respetar la norma del asiento trasero: la Guardia Civil avisa a los conductores
  7. Pilar García de la Granja, experta económica: 'Los pensionistas también deberían ser responsables y conscientes
  8. Confirmado: la Seguridad Social ya está enviando cartas a personas jubiladas revelando la subida de su pensión

Bresh firma la noche más multitudinaria de su historia en Amnesia Ibiza con Nicki Nicole

Confirmado: la Seguridad Social permite cobrar dos pensiones de jubilación a la vez, pero solo en una situación y con limitación

La Declaracion de la renta incorpora deducciones por gastos veterinarios y aclara las obligaciones de los pensionistas

La Declaracion de la renta incorpora deducciones por gastos veterinarios y aclara las obligaciones de los pensionistas

Precio del euríbor hoy, 12 de junio de 2026: la cuota desconcierta a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 12 de junio de 2026: la cuota desconcierta a los hipotecados

Ignacio Solsona, abogado laboralista, explica la enorme diferencia que existe entre cotizar 15 años y 37 años para la pensión

Ignacio Solsona, abogado laboralista, explica la enorme diferencia que existe entre cotizar 15 años y 37 años para la pensión

Multas de 900 euros para los conductores que llenan el depósito de su coche con gasolina 95: la Guardia civil extrema la vigilancia

Multas de 900 euros para los conductores que llenan el depósito de su coche con gasolina 95: la Guardia civil extrema la vigilancia

El chef José Andrés (56 años): "El que no es español se me queja de que no le pongo muchas cosas al arroz"

El chef José Andrés (56 años): "El que no es español se me queja de que no le pongo muchas cosas al arroz"

MSC Cruceros, patrocinador principal del GP de Barcelona-Catalunya de F1