Bresh firma la noche más multitudinaria de su historia en Amnesia Ibiza con Nicki Nicole

Bresh estrenó su quinta temporada consecutiva en Amnesia Ibiza con la noche más multitudinaria de su historia.

Una nueva propuesta artística redefinió la experiencia en la pista y la actuación especial de Nicki Nicole coronó una velada que confirmó lo que Bresh lleva construyendo desde hace cinco años en la isla: una fiesta que no necesita un género musical concreto ni grandes artificios para llenar una pista, sino una selección musical única y un ritual colectivo que la distingue de cualquier otra propuesta en Ibiza.

Asistentes destacados

Entre los asistentes a esta primera cita de la temporada estuvieron:

Carlos Alcaraz , actual número 2 del ranking mundial de tenis y una de las grandes figuras del deporte español.

, actual número 2 del ranking mundial de tenis y una de las grandes figuras del deporte español. Pablo Barrios , futbolista del Atlético de Madrid y una de las jóvenes promesas más destacadas del fútbol nacional.

, futbolista del Atlético de Madrid y una de las jóvenes promesas más destacadas del fútbol nacional. Izan Llunas, popular cantante y artista con una creciente proyección entre el público joven.

Nicki Nicole / Bresh

Una combinación de deporte, música y cultura que reforzó el carácter transversal de la fiesta.

Casa Bresh, epicentro cultural

El opening marcó el tono de una temporada que promete ser histórica y que este año vuelve a tener a Casa Bresh como uno de sus grandes protagonistas: el espacio donde se alojan los artistas que actúan cada sábado en Amnesia y punto de encuentro para residentes, amigos de la casa y referentes de la cultura actual.

BRESH AMNESIA / Bresh

Presencia deportiva en expansión

Está prevista la visita de numerosos futbolistas y figuras del deporte a lo largo de las próximas semanas, manteniendo una tradición que ya forma parte de la historia de Bresh en Ibiza.

Una vez finalice el Mundial y los jugadores internacionales puedan disfrutar de sus vacaciones, se espera la presencia de distintas estrellas del fútbol mundial, siguiendo los pasos de nombres que han pasado por la fiesta en temporadas anteriores, como Rodri, Ferran Torres, Vinicius Jr., Dani Olmo y muchos otros.