FIESTA
Bresh firma la noche más multitudinaria de su historia en Amnesia Ibiza con Nicki Nicole
La fiesta inauguró su quinta temporada consecutiva con una nueva propuesta artística, la actuación especial de Nicki Nicole y la presencia de figuras como Carlos Alcaraz, Pablo Barrios e Izan Llunas, consolidándose como uno de los rituales musicales más influyentes de la isla
Bresh estrenó su quinta temporada consecutiva en Amnesia Ibiza con la noche más multitudinaria de su historia.
Una nueva propuesta artística redefinió la experiencia en la pista y la actuación especial de Nicki Nicole coronó una velada que confirmó lo que Bresh lleva construyendo desde hace cinco años en la isla: una fiesta que no necesita un género musical concreto ni grandes artificios para llenar una pista, sino una selección musical única y un ritual colectivo que la distingue de cualquier otra propuesta en Ibiza.
Asistentes destacados
Entre los asistentes a esta primera cita de la temporada estuvieron:
- Carlos Alcaraz, actual número 2 del ranking mundial de tenis y una de las grandes figuras del deporte español.
- Pablo Barrios, futbolista del Atlético de Madrid y una de las jóvenes promesas más destacadas del fútbol nacional.
- Izan Llunas, popular cantante y artista con una creciente proyección entre el público joven.
Una combinación de deporte, música y cultura que reforzó el carácter transversal de la fiesta.
Casa Bresh, epicentro cultural
El opening marcó el tono de una temporada que promete ser histórica y que este año vuelve a tener a Casa Bresh como uno de sus grandes protagonistas: el espacio donde se alojan los artistas que actúan cada sábado en Amnesia y punto de encuentro para residentes, amigos de la casa y referentes de la cultura actual.
Presencia deportiva en expansión
Está prevista la visita de numerosos futbolistas y figuras del deporte a lo largo de las próximas semanas, manteniendo una tradición que ya forma parte de la historia de Bresh en Ibiza.
Una vez finalice el Mundial y los jugadores internacionales puedan disfrutar de sus vacaciones, se espera la presencia de distintas estrellas del fútbol mundial, siguiendo los pasos de nombres que han pasado por la fiesta en temporadas anteriores, como Rodri, Ferran Torres, Vinicius Jr., Dani Olmo y muchos otros.
- Ya es oficial: la Seguridad Social da un paso clave para adelantar la jubilación de los transportistas
- Montse Cespedosa, experta en hipotecas: 'La vivienda empezará a ver los cambios en el último trimestre de 2026
- Albert Rivera se sincera sobre su drama familiar y la crianza de sus dos hijas: 'Me da pena porque con la mayor renuncié a más cosas
- Confirmado por el BOE: adiós a las latas de mejillones, berberechos y sardinas como las conocíamos hasta ahora
- Comprobar Bonoloto de hoy: resultados del sorteo del jueves 11 de junio de 2026
- Multado con 200 euros pese a circular a la velocidad correcta pero sin respetar la norma del asiento trasero: la Guardia Civil avisa a los conductores
- Pilar García de la Granja, experta económica: 'Los pensionistas también deberían ser responsables y conscientes
- Confirmado: la Seguridad Social ya está enviando cartas a personas jubiladas revelando la subida de su pensión