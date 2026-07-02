Bresh cumple 10 años: de una fiesta entre amigos en Buenos Aires al fenómeno global que conquista Ibiza

Hay fiestas que siguen tendencias y otras que consiguen cambiar la forma de vivir la noche. Bresh pertenece al segundo grupo. Lo que comenzó el 24 de junio de 2016 como una reunión entre amigos en un pequeño club de Buenos Aires se ha convertido, diez años después, en un fenómeno global que reúne cada año a cientos de miles de personas en todo el mundo bajo una misma filosofía: celebrar desde la libertad, la autenticidad y el sentido de pertenencia.

Durante esta década, la marca ha recorrido más de 190 ciudades en 30 países, conquistando escenarios en América, Europa y Asia y convirtiéndose en una referencia dentro del ocio y la cultura contemporánea.

Ibiza, el gran escaparate de Bresh

El mejor ejemplo de ese crecimiento se vive este verano en Ibiza. Tras consolidarse como una de las grandes citas de la isla, Bresh vuelve a ocupar los sábados de Amnesia Ibiza con una residencia que reúne cada semana a miles de personas y confirma el excelente momento que atraviesa la marca.

Bresh / @CRISANN

Las primeras fechas de la temporada ya han contado con actuaciones sorpresa de Nicki Nicole, Mora, Sech, Lucho RK, La Pantera y Juseph, mientras que Luck Ra será el próximo invitado especial el 4 de julio.

Más allá de los shows, Bresh se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro de la industria musical. Artistas como Bizarrap, Rosalía, Rauw Alejandro, Tini, Young Miko, Quevedo, María Becerra, Paulo Londra, Emilia, Aitana o Anitta, además de deportistas como Leo Messi, Vinicius Jr., Rodri o Carlos Alcaraz, han formado parte de una fiesta donde el protagonismo siempre sigue siendo del público.

Diez años construyendo una comunidad

Desde su nacimiento en Buenos Aires, Bresh ha evolucionado mucho más allá de una fiesta. Hoy es una marca cultural con presencia internacional, un equipo de más de 200 personas y una comunidad de millones de seguidores que identifica inmediatamente una estética, una manera de celebrar y una experiencia difícil de replicar.

Coincidiendo con su décimo aniversario, la marca inicia además una nueva etapa con el lanzamiento de Bresh Academy, una academia gratuita de formación artística para jóvenes en Buenos Aires y próximamente en Madrid, y el impulso de Casa Bresh, un espacio creativo donde artistas de diferentes países desarrollan nuevas colaboraciones.

Lejos de perder su esencia con el crecimiento, Bresh mantiene intacta la idea con la que nació hace diez años: crear un lugar donde cualquier persona pueda sentirse parte de la fiesta.

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Porque después de una década, Bresh ya no es solo una noche para salir a bailar. Es un fenómeno cultural que sigue demostrando que la mejor fiesta del mundo también puede convertirse en una comunidad.