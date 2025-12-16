La brecha salarial en España se dispara: un directivo gana en un año lo que un trabajador medio en más de un siglo

¿Sabías que los directivos de las grandes empresas españolas perciben de media 111 veces más que el salario medio de sus plantillas? O lo que es lo mismo: cobran en un año lo que un trabajador medio en más de un siglo. Esto es lo que se desliga del informe 'Las brechas salariales de las grandes empresas' elaborado por Oxfam Intermón.

Desigualdad entre jefes y empleados

El estudio, que analiza a las 40 mayores compañías del país por volumen de ingresos, revela una enorme desigualdad salarial que obliga a una persona con sueldo medio a trabajar más de 100 años para igualar lo que gana un máximo ejecutivo en apenas 12 meses.

Y esto no es un problema de unas pocas empresas: el informe señala que una de cada tres corporaciones supera una brecha salarial de 100 veces, siendo especialmente acusada en compañías como Prosegur, donde la diferencia alcanza las 395 veces; Inditex, con 364 veces y CIE Automotive, con 319 veces.

Inditex supera los 5.000 millones en beneficio en su segundo año consecutivo de récord / ·

Se trata de una situación que constrasta con el crecimiento económico registrado en los últimos años, que no se ha trasladado de forma equitativa a la mayoría de empleados.

Oxfam destaca en sus conclusiones que la mitad de las personas asalariadas en España cobra como máximo una vez y media el SMI, unos 24.124 euros anuales. En un contexto marcado por una vivienda cada vez más cara, el aumento de precios de alimentos y energía, el 30% de la población afirma que sus ingresos no le permiten vivir con dignidad.

Una brecha que se agrava en la alta dirección. En 2024, la remuneración media de la persona mejor pagada en estas grandes empresas fue de 4,4 millones de euros anuales, superando los 5 millones en más de un tercio de las compañías.

Archivo - Logo de Banco Santander / BANCO SANTANDER - Archivo

¿Y cuáles son las empresas que encabezan la lista de mayores salarios? Aunque no conozcas con detalle el listado, es fácil acertar: Iberdrola, Banco Santander e Inditex encabezan el ranking.

No podemos terminar sin destacar la brecha salarial de género: las mujeres siguen cobrando un 8,16% menos que los hombres por el mismo trabajo y ocupan menos del 20% de los puestos directivos en más del 50% de las empresas. Casi nada.