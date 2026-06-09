Breathwork frente al mar en Barcelona: la segunda edición del evento wellness de Superlativa

La llegada del verano suele marcar un cambio de ritmo para muchas personas que buscan reducir el estrés acumulado y dedicar más tiempo al autocuidado. En este contexto, Superlativa, firma especializada en bienestar y gestión del estrés, celebrará el próximo 10 de junio en Barcelona la segunda edición de su evento wellness, una experiencia diseñada para promover la relajación y la desconexión en un entorno privilegiado junto al mar.

La cita tendrá lugar a las 19:30 horas en el Edificio Mirador – Port Vell, ubicado en el Passeig de Joan de Borbó, 103, un espacio con vistas al Mediterráneo que servirá de escenario para una sesión de breathwork al atardecer.

Tras la buena acogida de su primera edición, la compañía vuelve a apostar por una propuesta que combina técnicas de respiración consciente y hábitos de bienestar con el objetivo de ofrecer herramientas prácticas para la gestión integral del estrés.

Un taller de respiración consciente frente al Mediterráneo

El evento contará con un taller guiado por Uri Imperial, especialista en meditación y terapias respiratorias. Durante la sesión, los asistentes podrán conocer diferentes técnicas de breathwork enfocadas en mejorar el control del sistema nervioso y favorecer la gestión del estrés, la ansiedad y la actividad mental.

La experiencia se desarrollará con el mar y la puesta de sol como telón de fondo, buscando crear un ambiente propicio para la relajación y la conexión personal.

La jornada servirá también como marco para la presentación de Superlativa Magnesium+ Stick, el nuevo suplemento de la marca en formato líquido monodosis ready-to-drink.

Según la compañía, este lanzamiento ha sido diseñado para integrarse fácilmente en las rutinas diarias gracias a su formato portátil y listo para consumir. Además, incorpora sabor a frutos del bosque, una propuesta orientada a convertir su consumo en un ritual cotidiano de bienestar.

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Tras la sesión de respiración, los participantes podrán disfrutar de un catering, una selección de mocktails y música en la azotea del Edificio Mirador, aprovechando las vistas panorámicas sobre el litoral barcelonés.