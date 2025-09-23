Brays Efe en 'La Revuelta': desde la broma a Grison hasta el regalo para Broncano que relacionan con Jimmy Kimmel

En la última emisión de 'La Revuelta', David Broncano a recibido en el plató de TVE a los artistas Brays Efe y Fernando Colomo. Los invitados acudieron al programa para hablar de sus proyectos profesionales, pero la entrevista estuvo marcada por el característico humor del formato.

Durante la conversación, Efe se quejó de que no podía mencionar ninguna marca en televisión. No obstante, el presentador mostró su aprobación al actor para que éste pudiera decirla y que después, fuera editada. En este momento, el intérprete sorprendió dirigiéndose a Grison.

"¿No te parece curioso que, ahora que has hecho el anuncio de MediaMarkt que ya no utilizan el eslogan 'Ya no soy tonto'?", bromeaba Efe. "Me lo gasté todo", contestó el músico y colaborador del programa, aparentemente descolocado ante el comentario.

Posteriormente, en otro bloque de la entrevista, Broncano solicitó al actor un número entre el 1 y el 3. Brays Efe respondió con el número 5, fuera del parámetro que pidió el presentador. Grison no desaprovechó su oportunidad y le devolvió la broma, sugiriendo que el actor debería haber hecho el anuncio.

En otro contexto, Colomo tuvo que escoger entre las preguntas clásicas de Broncano, escogiendo la cuestión habitual sobre el sexo. En primer lugar, el director bromeó sobre los vídeos de próstata que le recomienda YouTube, cuya conclusión es que los hombres de mayor edad también deben masturbarse, "una vez a la semana o algo así".

Por otra parte, los intérpretes acudieron al programa con un regalo para Broncano. Brays Efe sorprendió a Broncano con una gorra del programa estadounidense 'Late Show', un formato que ha sido noticia en los últimos días por el despido de su presentador.

"Es una gorra, del 'Late Show', que si no recuerdo mal, es el programa que presentaba Jimmy Kimmel antes de que lo mandasen a su casa", añadía Broncano. Sin embargo, se trata del programa de Stephen Colbert, que también fue despedido por su cadena.

"Les han echado porque han hecho chistes sobre Trump", comentaba el presentador. Recuperando el humor de la entrevista, Broncano terminó la conversación queriendo mandar un abrazo a los comunicadores, "como si fuesen a enterarse".