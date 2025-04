Brad Pitt y sus dos pasiones secretas en España, uno de ellos lo disfruta a escondidas

Muchas personas en toda Europa una vez que cogen vacaciones uno de los sitios más visitados es sin duda alguna los Estados Unidos, pero lo mismo pasa allí, pero con España. Ya que España es un sitio soñador para ir por un montón de estadounidenses.

Pero también nos referimos a los famosos que se encuentran allí, donde muchos de ellos en ocasiones vienen de viaje a España para disfrutar de la gastronomía, lugares y demás que tenemos en nuestro país.

Entre esos grandes famosos, tenemos al actor llamado Brad Pitt, quién es un amante de España. Cada vez que viene tiene unas ganas increíbles de probar dos productos que para él, son auténticas joyas de la gastronomía española.

Y es que según ha comentado en muchas ocasiones, cada vez que viene de visita al país viene directamente a comer el buen jamón y sobre todo, a degustar el vino.

"Me encontré de cara con Brad Pitt. Estaba de incógnito escondido bajo una gorra y un paraguas que, como no podía ser de otro modo, le protegían de la constante lluvia de Guipúzcoa. Me miró y se rio."

No es la primera vez que el actor viene a España, pues ha comentado en múltiples ocasiones que es un amante de la gastronomía española, algo que ha dejado claro en todo momento y en muchas ocasiones a través de varias entrevistas.

En una entrevista comentó hace un tiempo lo siguiente: "Me gustan mucho el jamón y los museos de España." Una de las grandes joyas de la gastronomía de aquí es el jamón, producto que ama a toda persona que lo prueba y aparentemente Brad Pitt es uno de ellos.