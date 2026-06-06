Brad Pitt (62 años): "Debes considerar la posibilidad de que a Dios no le caigas bien"

Brad Pitt tiene una frase que ha dejado a muchos pensando: "Debes considerar la posibilidad de que a Dios no le caigas bien". En un principio puede parecer una frase marcadamente religiosa, pero oculta mucho más de lo que parece.

La filosofía que hace a Brad Pitt afrontar toda adversidad

Porque sí, una interpretación posible es la de pensar que toda adversidad responde a los designios de Dios. Sin embargo, la reflexión de Brad Pitt parece apuntar en otra dirección: que Brad Pitt hable de que, en ocasiones, hay que aceptar que las cosas no saldrán como esperamos.

Con esto, el actor quiere argumentar que no siempre hay que pensar que la vida nos recompensará de forma automática por todos nuestros sacrificios y esfuerzos. En ocasiones, la vida nos depara sorpresas negativas que simplemente no podemos controlar.

La filosofía de Brad Pitt sostiene así que en lugar de sufrir en las consecuencias o intentar justificar de alguna manera la 'mala suerte', lo importante es saber aprender de cada situación para poder responder a una mayor variedad de escenarios.

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Es decir, la reflexión que se plantea es que hay que saber afrontar el día a día con una actitud de responsabilidad personal, de ser capaz de persistir y de adaptarse a cualquier cosa que nos lance la vida, en lugar de intentar buscar culpables.

El propio Brad Pitt es un ejemplo de que, pese a su inconmensurable éxito en el mundo del cine, ni la fama ni el dinero garantizan tampoco una vida tranquila y sin problemas. Y lo cierto es que el propio actor ha tenido que aplicar esa filosofía en más de una ocasión.

El actor ha reconocido públicamente en varias ocasiones que decidió dejar de beber tras su separación con Angelia Jolie. Además, su relación con la actriz estuvo plagada de problemas por la custodia de los hijos y demás cuestiones entre ambos.

En definitiva, Brad Pitt defiende la idea de que la vida no te va a poner las cosas fáciles incluso en el más positivo de los escenarios. Sin embargo, está en tu poder saber plantar cara y adaptarte de la mejor forma posible.