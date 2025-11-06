SOCIEDAD
El boxeador que asaltó a su taxista y se enfrenta ahora a 33 años de prisión: así es el brutal caso de Ross Kitchen
El suceso se ha hecho muy viral en las últimas horas
En las últimas horas ha corrido como la pólvora la información sobre un nuevo suceso que ha tenido lugar en Turquía y que ha sido protagonizado por un boxeador y un taxista.
Según parece, Ross Kitchen, peleador británico que se gana la vida encima del ring, se encuentra detenido a causa de asaltar a Kadir Bicer, taxista y víctima de este proceso criminal.
La cosa es que el pasado 25 de abril, Ross Kitchen asaltó a Bicer durante el recorrido a través de un ataque insólito y que muchos se encuentran comparando con una de las anécdotas más escalofriantes de Mike Tyson.
Básicamente, el boxeador le arrancó la oreja al taxista de un mordisco mientras este se encontraba conduciendo, pero esta no es la única agresión que sufrió durante el asalto.
Al parecer, Ross Kitchen aprovechó la confusión del conductor para estrangularlo, meterle los dedos en los ojos en distintas ocasiones y golpearlo en una escena rebosante de violencia.
De hecho, Ross Kitchen dejó al taxista en coma y se dio a la fuga, lo cual le ha generado numerosas secuelas a Bicer: estrés postraumático, péridda parcial de la visión y molestias de carácter neurológico.
Y es que, varios meses después, los tribunales de Estambul acaban de condenar a Ross Kitchen, quien ahora se enfrenta a 33 años de prisión fruto de un crimen que no ha pasado desapercibido.
Ahora ya solo queda esperar para saber si los tribunales turcos tomarán otras medidas adicionales en el caso, pero está claro que estamos ante uno de esos sucesos en los que no es nada fácil mantener la mirada sobre el metraje que recoge el asalto.
