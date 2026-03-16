El Bournemouth presume de dueño: Michael B. Jordan gana el Óscar a mejor actor

El AFC Bournemouth, consciente del vínculo especial que mantiene con Michael B. Jordan como socio minoritario del club inglés, ha sido de los primeros en felicitar al actor tras su histórica victoria como mejor intérprete en la 98.ª edición de los Premios Óscar.

El protagonista de Sinners ha hecho historia al convertirse en la primera persona en ganar el premio por interpretar a gemelos, un logro que el club no ha tardado en celebrar en sus redes sociales como un “día de orgullo para la familia Cherries”.

La reacción no es casual: Jordan es socio minoritario del Bournemouth desde diciembre de 2022, cuando se incorporó al grupo inversor liderado por el empresario estadounidense Bill Foley.

Una relación que nació en los despachos

La entrada de Jordan en el accionariado del club se produjo tras la compra del Bournemouth por parte de Foley, también propietario de los Vegas Golden Knights de la NHL.

El actor forma parte del grupo Cannae Holdings, que controla el 50'1% del club, y fue incorporado con un objetivo claro: impulsar la proyección internacional de la marca Bournemouth.

Su presencia ha reforzado la estrategia del club de conectar deporte y entretenimiento, una tendencia creciente en el fútbol británico, donde cada vez más celebridades invierten en equipos profesionales.

Hollywood y la Premier League: una alianza en expansión

La participación de Jordan se suma a un fenómeno que gana fuerza en el Reino Unido:

Ryan Reynolds y Rob McElhenney transformaron al Wrexham AFC , cuya historia se ha convertido en un éxito televisivo.

transformaron al , cuya historia se ha convertido en un éxito televisivo. Mindy Kaling es socia minoritaria del Swansea City .

es socia minoritaria del . Delia Smith, célebre cocinera británica, mantiene participación en el Norwich City.

El atractivo global del fútbol inglés y su enorme visibilidad mediática lo han convertido en un destino ideal para inversores del mundo del espectáculo.

Un club valioso, ambicioso y con retos deportivos

El Bournemouth está valorado en 145 millones de dólares, situándose entre los clubes más modestos de la Premier League en términos económicos.

Aun así, el proyecto de Foley y Jordan apunta alto: modernización de instalaciones, expansión comercial y consolidación deportiva.

En el plano futbolístico, los Cherries buscan asegurar su permanencia a largo plazo y seguir creciendo bajo la filosofía del propietario: “siempre adelante, nunca atrás”.

Un triunfo que impulsa la marca Bournemouth

La victoria de Jordan en los Óscar no solo marca un hito personal, sino que también abre una oportunidad estratégica para el club.

Su creciente popularidad, ahora reforzada por un premio de la Academia, podría potenciar la presencia del Bournemouth en Norteamérica y otros mercados emergentes.

Mientras tanto, el equipo ya prepara su próximo desafío en la Premier League, donde recibirá al Manchester United en un duelo clave para sus aspiraciones.