ACTUALIDAD
Un botín de 50 millones, clave para el espía que delató a Maduro
Los servicios estadounidenses lideraron una operación para capturar al presidente venezolano este sábado
La detención de Nicolás Maduro será fruto de debate en la actualidad internacional durante largo tiempo. El presidente venezolano fue sorprendido por los servicios estadounidenses este sábado en una operación que terminó con su captura y posterior traslado a Estados Unidos junto a su mujer, Cilia Flores.
Conforme pasan las horas, nuevos detalles van saliendo a la luz sobre cómo se llevó a cabo la operación en la sombra. En este sentido, es el informe que publica The New York Times el que desvela nueva información al respecto. Y es que según el rotativo estadounidense, una fuente de la CIA infiltrada en el gobierno venezolano monitoreó la ubicación de Nicolás Maduro días antes de su captura.
La agencia de espionaje estadounidense, según avanzan las fuentes, estuvo siempre en la sombra con una flota de drones furtivos que siguieron de cerca al dirigente venezolano en todo momento. No está claro cómo la CIA terminó reclutando la fuente venezolana, que terminó siendo clave para la captura de Maduro, pero sí que recibió una recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por EEUU para ofrecer colaboración interna que terminase con la captura de Maduro.
Si bien la operación se realizó en apenas unas horas, lo cierto es que el trabajo de la CIA llevó unos meses de meticulosa preparación. La escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, que tomó un cambio de rumbo cuando Trump autorizó a la CIA a tomar medidas más agresivas a partir de otoño, terminó con la detención del dirigente venezolano, que será juzgado en el país norteamericano por numerosos cargos, entre ellos el narcoterrorismo.
Según recuerda el informe, la CIA jugó un papel clave para planificar y poder tener más certezas durante la operación, pero fueron las fuerzas militares especiales del gobierno de Estados Unidos quienes llevaron a cargo el operativo en general.
