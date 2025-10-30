Boticaria García, nutricionista, opina sobre el consumo de azúcar: "Si desayunas salado, la curva de glucosa se aplana"

María de los Ángeles García, conocida en redes sociales como Boticaria García, es una de las farmacéuticas más mediáticas de España por los consejos que recomienda a todos sus seguidores. Además, la nutricionista acude a los medios de comunicación para contarlos.

Una de sus apariciones más populares fue en el programa 'Saber y vivir', donde explicó el motivo por el que tenemos antojos de azúcar.

El motivo principal es que, al ingerir este tipo de alimentos, el azúcar pasa rápidamente a la sangre, provocando un pico elevado de glucosa, como una montaña rusa. "Y como todo lo que sube baja, después habrá una caída".

"Porque tu cuerpo busca volver a lo alto de la montaña y sabe cómo conseguirlo. El pico de nuestra montaña rusa será más alto dependiendo de la carga glucémica de cada alimento", explicó la nutricionista en 'Saber y vivir'.

Este fenómeno se relaciona con el llamado "DNI del azúcar", un número personal que refleja la velocidad con la que aumenta la glucosa en sangre tras comer.

Los estudios muestran que quienes experimentan caídas más bruscas tienen más hambre, comen antes y consumen unas 300 kilocalorías adicionales al día, lo que podría equivaler a ganar hasta 9 kilos al año.

Boticaria García recomendó medidas sencillas para evitar esos picos: realizar actividad física, consumir alimentos ricos en fibra y, especialmente, desayunar salado.

"Si desayunas salado, la curva de glucosa se aplana", reveló. Asimismo, admitió de la importancia de mantener niveles estables de azúcar para controlar el apetito y evitar los antojos.