Boticaria García, nutricionista, sobre las freidoras de aire: "El rebozado sigue sin ser saludable"

En los últimos años, las freidoras de aire se han convertido en el electrodoméstico de moda que ha revolucionado las cocinas. Este aparato permite cocer o freír los alimentos sin necesidad de sumergirlos en aceite, utilizando aire caliente para su cocción.

Las freidoras de aire permiten cocinar con muy poco o nada de aceite, lo que ayuda a reducir el consumo de grasas y calorías en la dieta. Además, son una opción más limpia y cómoda, ya que evitan salpicaduras, reducen los olores en la cocina y facilitan la limpieza posterior. También destacan por su rapidez y versatilidad, permitiendo preparar una gran variedad de alimentos de forma sencilla.

A pesar de sus beneficios, no convierten automáticamente los alimentos en saludables, ya que esto depende del tipo de comida que se cocine y de la forma de preparación. Algunos platos pueden perder parte de su textura o sabor característico en comparación con la fritura tradicional.

freidora de aire / a

Aunque parece una alternativa ideal para consumir menos aceite y cocinar de forma más sana, la doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García, advirtió en 'Zapeando' que no es una solución perfecta.

La experta aseguró que freír comida en este tipo de electrodoméstico "disminuye hasta un 90% los efectos negativos de la acrilamida" en los alimentos. Con esto se refiere al "carboncillo que raspamos con el cuchillo de las tostadas".

La influencer comentó que "se producen muchos menos compuestos perjudiciales que con la fritura y esto, a priori, podría parecer que hemos descubierto América y que es la solución a nuestra alimentación saludable".

Boticaria García explicó que la clave para consumir los alimentos de forma saludable "está en la moderación y en elegir los alimentos adecuados para cada método de cocción".

También puso el ejemplo de las patatas fritas y avisó de que, aunque cocinarlas en la freidora de aire es una alternativa mejor que hacerlo en una sartén tradicional, "el rebozado sigue sin ser saludable, por mucha freidora de aire que tengas".