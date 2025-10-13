SALUD
Boticaria García, sobre la necesidad frecuente de orinar durante la noche: "Se asocia a una disminución de la calidad de vida"
La nicturia es la necesidad de orinar frecuentemente durante la noche, interrumpiendo el sueño
Este lunes, Boticaria García ha visitad el plató de 'Zapeando'. La nutricionista es colaboradora habitual del programa, presentado por Dani Mateo, y realiza una sección donde comparte sus conocimientos sobre la salud con los espectadores.
En esta ocasión, la experta ha hablado sobre una práctica habitual que sufren muchas personas. La nicturia es la necesidad de orinar frecuentemente durante la noche, interrumpiendo el sueño. Aunque es más común entre los mayores de 60 años, puede afectar a cualquier grupo de población.
Según la divulgadora, la nicturia "se considera anormal cuando hay que levantarse dos o tres veces y se asocia a una disminución de la calidad de vida y a un aumento de la mortalidad".
No obstante, la nutricionista aclara que "ir al baño para hacer pis por la noche no es perjudicial si luego te vuelves a dormir". Por otra parte, si resulta dañino cuando la persona debe levantarse varias veces. Según la especialista, esto puede tener consecuencias graves para la salud:
"Alteración del sueño, fatiga, dificultad para concentrarse, cambios en el estado de ánimo y al rendimiento diario. Hay más riesgo de caídas, especialmente en personas mayores", señala García.
"También aumenta la probabilidad de accidentes domésticos, fracturas y puede ser un indicador de otros problemas de salud, como diabetes, insuficiencia cardíaca, infecciones del tracto urinario y problemas de próstata", advierte la divulgadora.
Estos síntomas requieren de un análisis médico para descartar cualquier tipo de afección o enfermedad. "También sería consecuencia de problemas de próstata en hombres, las mujeres en el embarazo, haber tomado ciertos medicamentos diuréticos, sufrir trastornos del sueño como la apnea o, simplemente, la edad".
En las personas mayores de 60 años, la nicturia puede ser más común y hay que vigilar si se vuelve persistente. "La hormona vasopresina actúa en los riñones para que por las noches se produzca menos orina durante la noche. En las personas mayores, esta hormona se distrae, se llena y por eso entran más ganas de ir al baño", sentenció.
