SOCIEDAD
Boticaria García lo tiene claro: estos son los 3 alimentos que más proteínas aportan
La conocida creadora de contenido comparte sus consejos en redes sociales
Las proteínas son imprescindibles para la vida y cumplen funciones vitales en el organismo, como construir y reparar tejidos (músculos, piel, huesos, cabello), actuar como enzimas y hormonas para regular el metabolismo, transportar moléculas (como oxígeno) y defender al organismo a través de los anticuerpos.
A grandes rasgos y de forma muy simplificada, las proteínas son cadenas de aminoácidos que necesitamos para que el cuerpo funcione correctamente, pueda crecer y se desarrolle.
Boticaria García, una de las creadoras de contenido más importantes en el campo de la salud y de la alimentación, ha compartido con todos sus seguidores (y son muchos) cuáles son los 3 alimentos con mayor densidad de proteínas. Y probablemente alguno te sorprenda.
Cuáles son los 3 superalimentos con más proteínas
Para explicar mejor su percepción acerca de estos alimentos, ha preferido dividirlos en tres categorías:
- Bronce - Aportan entre 5 y 10 gramos de proteína por cada 100 gramos e incluyen quinoa, garbanzos, lentejas, pan integral, quesos batidos o lácteos ricos en proteínas.
- Plata - Aportan entre 10 y 20 gramos de proteína por cada 100 gramos. Hablamos de alimentos como avena, huevos (dos huevos son 14 gramos de proteína), tofu o tempé.
- Oro - Aportan entre 20 y 25 gramos de proteína por cada 100 gramos, y prácticamente hace referencia al salmón y al atún.
Son estos dos pescados los alimentos con mayor densidad en proteínas en cuanto a composición. Podemos decir, de forma mundana, que 1 de cada 4 partes del salmón y del atún son proteínas, de ahí que se recomiende su consumo en dietas con alto contenido protéico.
En todo caso, debemos mantener siempre una dieta equilibrada con presencia de todos los nutrientes que son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, incluyendo vitaminas y minerales.
