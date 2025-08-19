Boticaria García lo tiene claro: esta es la mejor hora del día para tomar café

El café es uno de los productos más comercializados a nivel mundial, además de encontrarse en el top 3 de las bebidas más consumidas en el mundo, junto al agua y al té.

Añadir café a la dieta aporta una gran cantidad de beneficios para la salud, puesto que contiene antioxidantes y cafeína, que pueden ayudar a mejorar la concentración y al rendimiento cognitivo en general.

Además, según un estudio publicado en la revista 'Annals of Internal Medicine', refleja que el consumo de café se asocia a una disminución de la mortalidad.

Muchas personas se despiertan y recurren a tomarse un café, ya que la cafeína les aporta un impulso energético extra para afrontar el día de la mejor manera posible. No solamente eso, y es que son varias las que lo consumen más de una vez al día.

La doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García, explicó en el programa de televisión 'Zapeando', que, según un estudio en el que participaron 40.000 personas, "tomar café por la mañana reduce un 30% el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o un derrame cerebral".

Aunque se obtienen mejores resultados cuando se consumen tres o más cafés, "con una taza también tendrías ese factor cardioprotector”.

No solamente eso, y es que Boticaria García añadió que cuando hace más efecto es a media mañana: "De 9:30 a 11:30, es la hora fetén, ya que a esas horas el cortisol empieza a bajar".