Boticaria García lo tiene claro: esta es la mejor hora del día para tomar café

Es una de las tres bebidas más consumidas en el mundo

Emma Ferrara

El café es uno de los productos más comercializados a nivel mundial, además de encontrarse en el top 3 de las bebidas más consumidas en el mundo, junto al agua y al té.

Añadir café a la dieta aporta una gran cantidad de beneficios para la salud, puesto que contiene antioxidantes y cafeína, que pueden ayudar a mejorar la concentración y al rendimiento cognitivo en general.

Además, según un estudio publicado en la revista 'Annals of Internal Medicine', refleja que el consumo de café se asocia a una disminución de la mortalidad.

Muchas personas se despiertan y recurren a tomarse un café, ya que la cafeína les aporta un impulso energético extra para afrontar el día de la mejor manera posible. No solamente eso, y es que son varias las que lo consumen más de una vez al día.

La doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García, explicó en el programa de televisión 'Zapeando', que, según un estudio en el que participaron 40.000 personas, "tomar café por la mañana reduce un 30% el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o un derrame cerebral".

Aunque se obtienen mejores resultados cuando se consumen tres o más cafés, "con una taza también tendrías ese factor cardioprotector”.

No solamente eso, y es que Boticaria García añadió que cuando hace más efecto es a media mañana: "De 9:30 a 11:30, es la hora fetén, ya que a esas horas el cortisol empieza a bajar".

