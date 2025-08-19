ALIMENTACIÓN
Boticaria García lo tiene claro: esta es la mejor hora del día para tomar café
Es una de las tres bebidas más consumidas en el mundo
El café es uno de los productos más comercializados a nivel mundial, además de encontrarse en el top 3 de las bebidas más consumidas en el mundo, junto al agua y al té.
Añadir café a la dieta aporta una gran cantidad de beneficios para la salud, puesto que contiene antioxidantes y cafeína, que pueden ayudar a mejorar la concentración y al rendimiento cognitivo en general.
Además, según un estudio publicado en la revista 'Annals of Internal Medicine', refleja que el consumo de café se asocia a una disminución de la mortalidad.
Muchas personas se despiertan y recurren a tomarse un café, ya que la cafeína les aporta un impulso energético extra para afrontar el día de la mejor manera posible. No solamente eso, y es que son varias las que lo consumen más de una vez al día.
La doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García, explicó en el programa de televisión 'Zapeando', que, según un estudio en el que participaron 40.000 personas, "tomar café por la mañana reduce un 30% el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular o un derrame cerebral".
Aunque se obtienen mejores resultados cuando se consumen tres o más cafés, "con una taza también tendrías ese factor cardioprotector”.
No solamente eso, y es que Boticaria García añadió que cuando hace más efecto es a media mañana: "De 9:30 a 11:30, es la hora fetén, ya que a esas horas el cortisol empieza a bajar".
- Un español se va al Caribe y solo al pisar la playa llega a esta reflexión: '¿Sabéis lo que os digo?
- El vicio de Marcus Rashford de pequeño: 'Llegaba a comerme siete u ocho
- Gonzalo Miró defiende a Lamine Yamal por su vida privada: 'A esta edad es imposible...
- La realidad es dura': La preocupante declaración de Niño Becerra sobre la vivienda
- Ramón K-Chopo: 'Mi restaurante no es para que Fermín o Lamine Yamal vengan porque no les van a dejar comer
- La AEMET anuncia el fin de la ola de calor y lanza una advertencia por lo que llegará esta semana
- Un agricultor descubre en su terreno 600 millones de dólares de Pablo Escobar
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre la jubilación y la crianza de hijos: 'Hay complementos económicos y bonificaciones