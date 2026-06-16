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La botella inteligente de BRITA filtra el agua, se autolimpia y mide tu hidratación en tiempo real
La nueva BRITA LARQ iQ combina filtración avanzada, tecnología ultravioleta de autolimpieza y seguimiento digital del consumo de agua. Un producto diseñado para quienes ya no separan el bienestar de su rutina diaria
Beber más agua es uno de esos propósitos que casi todo el mundo tiene pendiente. BRITA acaba de lanzar en España su nueva gama LARQ, y la apuesta más ambiciosa de la colección es la BRITA LARQ iQ, una botella inteligente que conecta filtración, autolimpieza y seguimiento de hidratación en un único dispositivo. Sin cables, sin complicaciones y con una app que hace el trabajo de recordarte que bebas lo suficiente.
La tecnología UV-C integrada en la tapa activa un ciclo de autolimpieza automático cada dos horas, neutralizando hasta el 99,99% de las bacterias presentes en el interior de la botella. No es un añadido cosmético: es una solución real para quienes llevan la botella al gimnasio, a entrenar al aire libre o simplemente la usan durante toda la jornada sin posibilidad de lavarla. La higiene, en este caso, se gestiona sola.
A esto se suma un sistema de filtración que reduce los PFAS —los llamados "químicos permanentes"— hasta en un 98%, además de eliminar cloro y otras impurezas habituales en el agua del grifo. El resultado es agua con mejor sabor y mayor pureza sin necesidad de recurrir al plástico de un solo uso.
Conectada a la app de BRITA, la LARQ iQ registra el consumo en tiempo real y calcula los objetivos diarios de hidratación en función de la edad, el peso y el género del usuario. También permite añadir otras bebidas como café o infusiones para tener una visión más completa del consumo hídrico total. Para los que siguen rutinas de entrenamiento o simplemente quieren llevar un control más serio de su salud, es una herramienta concreta y sin fricciones.
El diseño también suma. Cuerpo de acero inoxidable de doble pared, formato de 680 ml, asa desmontable y boca ancha la convierten en una compañera funcional tanto para sesiones deportivas como para el trabajo o los desplazamientos. Mantiene el agua fría hasta 24 horas.
Markus Hankammer, CEO de BRITA, lo resume así: "Estamos ampliando la manera en que las personas entienden la hidratación, combinando filtración, tecnología y diseño para convertirla en una parte natural de un estilo de vida consciente y sostenible".
La gama también incluye la BRITA LARQ Essential, disponible en 680 ml y 1 litro, que funciona como base modular sobre la que se puede añadir el cabezal inteligente iQ o un kit de filtración portátil según las necesidades de cada usuario.
La BRITA LARQ iQ tiene un precio de 124,95 euros y estará disponible próximamente en la tienda online de BRITA, Amazon y El Corte Inglés. El cabezal inteligente se vende por separado a 59,95 euros, y el kit de filtración portátil a 19,95 euros. Un lanzamiento que llega, además, en el año del 60 aniversario de la marca.
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