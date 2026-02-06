¿Cuánto dinero se queda Hacienda del bote de 'Pasapalabra'?

Por fin llegó el día. El jueves 5 de febrero, Rosa Rodríguez se convirtió en la ganadora del mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', que superaba los 2.700.000 euros, tras imponerse a Manu Pascual en un duelo histórico.

Más allá del bote final, ambos concursantes ya habían acumulado importantes cantidades económicas durante su paso por el programa. La gallega de origen argentino había conseguido unos 170.000 euros, mientras que el madrileño sumaba alrededor de 270.000 euros.

Tras más de 300 programas compitiendo por el bote, protagonizaron el enfrentamiento más longevo en la historia del concurso. Rosa cerró su participación con 307 emisiones, mientras que Manu alcanzó las 437.

A lo largo de su trayectoria, empataron en 91 ocasiones y, aunque el balance global de victorias favorecía al madrileño, con 120 triunfos frente a los 95 de la concursante, fue finalmente ella quien logró alzarse con el ansiado bote.

Cuánto dinero se queda Hacienda del bote

Aunque el bote repartirá 2.716.000 euros, Rosa no se llevará esa cifra íntegra. Los premios de concursos y sorteos en España tienen un mínimo exento de 40.000 euros, y sobre lo que supere esa cantidad se aplica un impuesto especial del 20 %, que Hacienda descuenta directamente al cobrar el premio.

En este caso, eso significa que de los 2.716.000 euros, la Agencia Tributaria se quedará con 535.200 euros, y Rodríguez recibirá unos 2.180.800 euros netos.