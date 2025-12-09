No es el Botafumeiro: El restaurante en Barcelona elegido por Deco para cenar con Saviola, Maicon y el hijo de Laporta

Por estas fechas del año ocurre el habitual encuentro entre exjugadores del Barça que sirve como excusa para la celebración del partido solidario organizado por el ayuntamiento de Castelldefels y el agente de jugadores, Vitor César Leal, el 'Partit de les Estrelles' ('Partido de las Estrellas'), en el que Deco y Joan Laporta son algunos de los principales protagonistas.

Se trata de una iniciativa que se enmarca en la campaña 'Cap nen sense joguina' ('Ningún niño sin juguete') que incluye un encuentro amisoto de fútbol sala en el que el director deportivo azulgrana se calzó los botines de nuevo, junto con otros exjugadores del club, como Javier Saviola o José Mari Bakero, y también amigos, como Mazinho Alcántara.

Deco vuelve a vestirse de corto ante la atenta mirada de Joan Laporta / ·

Tras la exitosa campaña en la que se recogieron hasta 600 juguetes para los niños desfavorecidos, los participantes acudieron a uno de los restaurantes favoritos de Deco para celebrar la reunión. No obstante, a la cita faltaron algunos de los protagonistas, como el propio Bakero, aunque sí que estuvieron presentes tanto el 'conejo' Saviola, como el exfutbolista brasileño del Inter de Milán, Maicon, o el hijo del presidente culé, Pol Laporta.

Sin embargo, no visitaron los establecimientos más famosos como el Via Veneto o el Botafumeiro, dos recurrentes en la agenda de Laporta, sino que optaron por una alternativa situada en la calle Londres del Eixample barcelonés: La Rica.

El restaurante es propiedad del organizador del encuentro, César Leal, y combina la gastronomía mediterránea con esencia brasileña. Se presenta bajo el concepto del 'Kitchen & Bar' y su precio está mucho más al alcance de la mano de la gente corriente de lo que se podría pensar.

Las opciones más caras del menú son los platos estrella de la cocina brasileña, según se puede consultar en sus redes sociales, con un precio de 59,90 euros.

Sin embargo, la mayoría de sus alternativas no superan los 20 euros y se pueden encontrar desde picoteo brasileño, hasta tapas españolas, así como platos de las dos cocinas, tanto de carne, como de pescado o pasta. Además, su menú diario cuesta 14,99 euros, un precio ya difícilmente visible en Barcelona.

Ahora que se acercan las Fiestas navideñas, destaca que abrirá el 24 y el 31 de diciembre con una opción de bufé libre. También abrirá el día de Navidad y el de San Esteban, que también se celebra en Catalunya, con un menú cerrado de 35 euros y la música de un DJ en directo.

Además de La Rica, César Leal cuenta con un segundo local especializado en el tradicional 'rodizio' brasileño, una especie de bufet de cortes variados servidos directamente en la mesa de los comensales.