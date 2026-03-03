La borrasca Regina hace saltar las alarmas: se intensificarán las lluvias a partir del miércoles

El mes de marzo arrancó marcado por la inestabilidad. El Sol se quedó a un costado y empezaron las rachas de viento y las precipitaciones (lógico por la época del año). Las borrascas que iban a llegar repartidas hasta setiembre, se han acumulado en cuestión de escasos meses.

Estos días, incluso, veremos la llegada de la borrasca Regina. Este sistema frontal comenzará a afectar a la Península a partir del martes, trayendo consigo lluvias generalizadas, tormentas y un notable aumento del viento. Además, la circulación asociada a la borrasca favorecerá la entrada de polvo en suspensión desde el norte de África, lo que dará lugar a precipitaciones en forma de barro en muchas localidades.

Según los datos difundidos por la Agencia Estatal de Meteorología y por el portal especializado Meteored, Regina se convierte en la borrasca número 17 de la temporada, igualando el registro alcanzado en el periodo 2023-2024. En aquella ocasión, la borrasca número 17, llamada Renata, fue nombrada ya mediado abril, lo que pone de relieve la frecuencia e intensidad de los sistemas de bajas presiones en este tramo final del invierno meteorológico.

Lluvias fuertes a partir de este martes

Aunque el lunes ya se notó un cambio de tiempo debido al avance de una vaguada, será durante la madrugada del martes cuando Regina se sitúe en el entorno del Estrecho y el norte de Marruecos, avanzando progresivamente hacia el este. Durante la noche se esperan precipitaciones intensas en puntos de Galicia, Huelva, la Comunidad Valenciana y el área de Tarragona, extendiéndose después a otras zonas del este y del centro peninsular.

A lo largo de la mañana del martes, las lluvias podrán ser especialmente fuertes en la Comunidad Valenciana, Cuenca y Albacete. En el archipiélago canario también se notará la inestabilidad, con mayor incidencia en Lanzarote y Fuerteventura. Por la tarde, los acumulados más significativos podrían registrarse en amplias zonas de Andalucía, especialmente en Sevilla y Cádiz, además de en puntos de Guadalajara y la Comunidad de Madrid.

La irrupción de Regina vendrá acompañada de una masa de aire cargada de polvo subsahariano. Esta situación provocará episodios de calima y las conocidas popularmente como lluvias de barro, al mezclarse las precipitaciones con las partículas en suspensión. Los cielos presentarán un aspecto turbio en buena parte del país y la calidad del aire podría verse temporalmente afectada en varias regiones.

El viento también cobrará protagonismo, sobre todo en el área mediterránea, donde se prevén rachas que podrán superar los 70 km/h en provincias como Almería, Murcia y Alicante. El temporal marítimo dejará olas que podrían alcanzar los tres metros de altura en estos litorales, activando avisos por fenómenos costeros adversos y obligando a extremar la precaución en zonas expuestas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar las precauciones

De cara al miércoles, el temporal tenderá a intensificarse aún más, con nuevas lluvias fuertes en Cádiz y en otros puntos de Andalucía. Las tormentas se extenderán por gran parte de la mitad sur peninsular, afectando también a Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia e incluso Madrid. En algunos casos no se descarta la aparición de granizo debido al aire frío en capas altas de la atmósfera.

Ante esta situación, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar las precauciones, especialmente en carretera y en zonas próximas a ríos o áreas inundables. Además, a partir del jueves podría descolgarse una DANA sobre el sur peninsular, reactivando las lluvias en el norte y el oeste. Si se cumplen las previsiones, los acumulados al final de la semana podrían alcanzar o incluso superar los 100 litros por metro cuadrado en varias comunidades, prolongando así el episodio de inestabilidad.