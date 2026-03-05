La borrasca Regina llega a Cataluña: Meteored avisa de lluvias intensas de hasta 100l/m2

Este jueves, la borrasca Regina está impactando en prácticamente toda Cataluña. Durante todo el día, se prevé una probable acumulación de agua en todas las comarcas, causada por las intensas lluvias. No obstante, no se espera una mayor bajada de las temperaturas.

La entrada de la borrasca Regina provocará la entrada de vientos de levante y nordeste sobre España. En Cataluña, se esperan precipitaciones entre jueves y viernes. A partir de la mañana del 5 de marzo, las lluvias irán entrando desde el mar y extendiéndose por todo el territorio.

La previsión indica acumulados generalizados de 20 a 35 l/m². Se prevén más de 40 l/m² en el sur de Tarragona, Lleida, interior y norte de Barcelona y en Girona. Durante la jornada, podrán caer más de 50 l/m² en zonas del Prepirineo y Pirineo de Girona.

El viernes los acumulados de lluvia destacarán en Girona. A última hora de la tarde, en el interior de Cataluña, también se esperan precipitaciones. Además, podría llover gran parte del día en la costa, con breves pausas.

En el litoral catalán se prevén más de 30 l/m², con máximos de hasta 50-90 l/m² en el interior de Girona, así como en Prepirineo y Pirineo. Según el balance total, las cifras de precipitación se elevarían a más de 100 l/m² en el interior de Girona.

De hecho, podría superar los 150 l/m² en la cara sur del Pirineo en la provincia, debido a la humedad mediterránea. En este caso, se recomienda precaución sobre el cauce de los ríos, así como los posibles desprendimientos en carreteras de montaña.

Por su parte, el Meteocat ha activado avisos por mal estado de la mar, debido a la acumulación e intensidad de lluvia y por viento. La agencia mantiene avisos naranjas en las comarcas de Alt Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Selva, Ripollès, Osona y Vallès Oriental.

Por último, también se han activado avisos amarillos en las comarcas de Baix Ebre, Montsià y Terra Alta. Para este jueves, los avisos de viento serán moderados, con ráfagas fuertes, aunque se calmarán a partir de media tarde, con excepción de Costa Brava.