La borrasca Oriana frena numerosas rúas de Carnaval en Catalunya: La previsión del fin de semana con lluvias y viento

El tiempo parece haberse vuelto loco en Catalunya, ya que esta semana ha estado marcado por dos fenómenos que han transcurrido en tan solo unas horas de diferencia. Tras unos primeros días de calma, llegó el viento con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora que paralizaron todo el país, el jueves.

Sin embargo, el viernes ya se ha despertado sin rastro del vendaval de ayer y con un cielo gris que ha terminado dejando lluvia durante todo el día en puntos como la misma ciudad de Barcelona, por culpa de la nueva borrasca que afecta la península, Oriana.

Viento y lluvia, protagonistas del tiempo en Catalunya durante los últimos días. / Álvaro Ballesteros / Europa Press

Lo que ocurre es que se espera la vuelta del viento para este sábado, afectando así a las numerosas rúas de Carnaval que se pretendían llevar a cabo por todo el territorio. Con una previsión tan nefasta, algunas localidades de la Costa Brava, por ejemplo Llançà, ha decidido atrasar la fiesta hasta el último fin de semana del mes, mientras que en Sant Feliu de Guixols lo han dejado para el 20 de febrero.

Así, el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado ha señalado la importancia de estar atentos al avance de la borrasca Oriana: "El principal elemento de riesgo son las rúas de Carnaval. Hemos enviado un mensaje a los municipios de que revisen la seguridad y que antes del comienzo garanticen que se podrán realizar con seguridad y que las cancelen pospongan o las adapten".

Se acerca el Carnaval con la incertidumbre de la climatología. / ·

Es en el litoral norte de Catalunya donde se espera que el temporal deje peor estado de la mar, con un oleaje esperado que ha obligado a Protección Civil a pedir que los habitantes se abstengan de paseos cercanos a espigones o rompeolas, ante los cuatro metros de oleaje que se espera.

No obstante, en cuanto al viento, Delgado ha señalado que no se trata de un episodio como el del jueves: "No esperamos la caída de árboles ni de ningún elemento estructural que puedan suponer un riesgo vital para las personas, por eso no hay medidas determinadas", aunque llama a la precaución igualmente.

La situación mejoraría el domingo, según las previsiones del Meteocat, a la espera de nuevas actualizaciones que puedan dar más información sobre la evolución de Oriana. De momento, las zonas donde es más probable que haya rachas más potentes es el Pirineo, Prepirineo, Empordà, Terres de l'Ebre y las comarcas de Tarragona y Lleida, con rachas nuevamente de 100 km/h.

Por último, el temporal también provocará nevadas en el Pirineo, que combinadas con el fuerte viento, provocará el fenómeno del 'torb', tan habitual cuando se unen los dos fenómenos.