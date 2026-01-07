Tras la borrasca Francis, llega Goretti: Un nuevo temporal amenaza la Península Ibérica

Las temperaturas bajas están siendo las grandes protagonistas de los primeros días de 2026, una situación anómala en muchos lugares como la ciudad de Barcelona, donde los termómetros han bordeado los 0 grados.

En zonas del interior de Catalunya, los registros han bajado hasta los -17,5 grados, la más baja de todo el país, en el Cap de Vaqueira, el Pirineo de Lleida a casi 2.500 metros de altitud, según apuntaba esta mañana la Agencia Estatal de Meteorología.

Una masa de aire frío ártico avanzará hacia el sur de España / SPORT

Otras temperaturas destacables son los -12 grados en la Vall d'Aran o los -10 en el Prepirineo de la provincia de Barcelona, en Catalunya, aunque los valores negativos han sido una constante en las noches en España de estas fechas.

El origen se encuentra en la borrasca Francis, que prometía dejar más nieve de la que terminó cayendo en determinadas zonas del territorio, pero que sí que ha dejado el frío extremo impregnado en el día a día de la gente.

Ahora, con Francis ya en retirada, la Península Ibérica se prepara para recibir un nuevo fenómeno que dejará un gran temporal marítimo: la borrasca Goretti. Aunque lo más probable es que esta afecte principalmente la Europa más occidental, lo cierto es que en España también se dejará notar, en mayor o menor medida.

De hecho, la AEMET advierte de que en el norte del país se espera la llegada de lluvias y viento de cara a los próximos días.

Concretamente, esta situación se generaría entre el 8 y el 9 de enero, siendo el viernes el día con mayor posibilidad de dejarse notar, con temperaturas que volverán a descender y un nuevo episodio de precipitaciones, con la cota de nieve cerca de los 500 metros.

Hasta entonces, el anticiclón será la tónica de estos días, con incluso un aumento notorio de las temperaturas mínimas en el tercio oriental y las Baleares. De cara al viernes, se espera la llegada de de un frente atlántico que dejara chubascos en la mayor parte del país, en especial en el norte y el noroeste.