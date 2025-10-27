La borrasca Benjamín da un respiro en Cataluña, pero durará poco tiempo

El pasado fin de semana ha sido uno realmente complicado en lo que a meteorología se refiere por culpa de la borrasca Benjamín, un fenómeno que ha traído consigo lluvias y una bajada generalizada de las temperaturas.

No obstante, la nueva predicción del Meteocat refleja que esta nos dará un breve respido en Cataluña, dado que a mitad de semana el tiempo volverá a empeorar significativamente.

Para concretar la jornada de hoy mismo, 27 de octubre, hay que recalcar que la región contará con cielos mayormente despejados a lo largo de prácticamente todo el día.

Eso sí, se esperan algunos bancos de nieblas en las zonas del Prepirineo y el área central norte de la Comunidad Autónoma, dado que la visibilidad será peor en dichas áreas de Cataluña.

En cuanto a las temperaturas, hay que mencionar que las cifras generales de estas últimas descenderán de manera significativa, llegando a alcanzar máximas de 23ºC y mínimas de -2ºC.

Por otro lado, el Meteocat no ha lanzado aviso alguno por rachas de vientos, lo cual nos deja con una situación muy distinta a la que hemos vivido durante los últimos días.

Sin embargo y tal y como mencionábamos antes, esta racha de buen tiempo se verá interrumpida el próximo miércoles por precipitaciones que se extenderán por toda la región.

Esa es la razón por la que no conviene descartar el uso del paraguas fuera de casa, por lo que convendrá llevar uno siempre encima esta semana por si las moscas.