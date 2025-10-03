La borrasca Amy, camino a España: AEMET avisa de las lluvias que vienen para el domingo

Tras unos meses de estabilidad climática, con alguna lluvia que otra de forma puntual, las lluvias volverán a sacudir el país durante el fin de semana. Bien es cierto que se informó que este viernes iban a llegar de nuevo las buenas temperaturas. El Sol iba a regresar a España, con algunas temperaturas elevadas que nos iban a recordar los períodos veraniegos.

Por el momento el panorama era tranquilo y despejado, con cielos nubosos en Galicia (donde también bajan ligeramente las temperaturas). Aunque esas nubes avanzarán al tercio peninsular, además de llegar también a Melilla.

Sin embargo, ha vuelto la inestabiidad. Según informa la AEMET, hay una borrasca que arrancará en el Reino Unido y que bajará hacia España. Se trata de la 'Borrasca Amy', según ha bautizado 'Met Office', y dejará bastantes lluvias por la Península Ibérica.

¿Cuándo llega a España?

Este sábado, la Amy llegaría a España, por zonas del tercio norte principalmente. Esta potente borrasca, como hemos comentado, afectará principalmente a las islas británicas e irá bajando progresivamente. Se llama 'Amy' porque es la primera borrasca con nombre de la temporada 2025/2026 para el servicio meteorológico británico. Algunos, incluso, hablan de 'Borrasca ex-Gabrielle', que fue un huracán de categoría 1 en el Atlántico norte, con vientos de hasta 139 km/h y una presión mínima de 979 hPa. Al desplazarse hacia el este, atravesó aguas más frías y se debilitó rápidamente.

¿En qué zonas lloverá?

El sábado, ese sistema frontal llegaría a Galicia. A partir del mediodía, las lluvias comenzarían a afectar el noroeste de la región gallega y, por la tarde, se moverían hacia Asturias, Cantabria y eventualmente llegarían al País Vasco, Navarra y los Pirineos al final del día.

Se esperan lluvias para la tarde del sábado. Los pronósticos del tiempo indican que las lluvias más fuertes se presentarán el domingo, desplazándose hacia el interior de la península a medida que avance el día. Cerca del final de la jornada y durante la noche del domingo, los restos del sistema frontal, ya bastante debilitados, provocarán lluvias aisladas en áreas de la cordillera Cantábrica, el alto Ebro y en los Pirineos.

En lo que respecta al domingo, los remanentes del sistema y el aire frío que les seguirá, generarán algunos aguaceros en el noreste de Cataluña, el norte de la Comunidad Valenciana y el norte de Baleares. En general, estos serían de baja intensidad, aunque no se descarta la posibilidad de alguna tormenta.