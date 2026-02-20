Borracha en directo: La reportera viral de los Juegos Olímpicos que se disculpó con la audiencia por su última conexión

Una periodista australiana enviada especial a los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina se ha convertido en viral en las redes sociales después de reconocer que apareció ebria en una de sus intervenciones, después de que las imágenes se popularizaran por lo extraño en su comportamiento.

Durante una de las últimas conexiones para informar de la actualidad deportiva en el evento, la reportera de la cadena Chanel Nine, Danika Mason, empezó a delirar hablando de temas que nada tenían que ver con las pruebas deportivas.

Comparó el precio del café en Italia respecto a Estados Unidos, habló de iguanas y terminó lanzándose a la nieve para hacer un ángel moviendo piernas y brazos como si estuviera disfrutando con sus amigos, sin importarle que se encontraba en directo.

Danika Mason, reportera de Chanel Nine que se ha viralizado en los últimos días. / Today Show

Inicialmente, apuntaba que todo había sido resultado del poco descanso, el 'jet lag' y el frío, pero viendo el revuelo generado ha tenido que salir a reconocer que realmente no se trataba de nada de eso, sino que realmente tomó una copa y no calculó las consecuencias posteriores al salir en antena.

"Quiero disculparme. Estoy un poco avergonzada. Evalué por completo mal la situación. No tendría que haber tomado una copa, sobre todo en esas condiciones: hace frío, estamos en altitud y no haber cenado seguramente tampoco ayudó", señalaba posteriormente.

No obstante, comentaba que no volvería a repetirse una situación similar y que centraría todos sus esfuerzos en informar a la audiencia de la mejor manera posible. Sin embargo, los usuarios en las redes sociales ya se han lanzado a comentar el tema como pirañas.

"¿Borracha en directo? ¿En serio? ¿Como puedes mantener tu puesto de trabajo después de esto?", preguntan, además de que "esto es motivo de despido y lo sabe". Sin embargo, unos se fijan en que "al menos lo ha reconocido".

Otros dudan de que solamente fuera una copa, como ella decía, pues parecía "que hubieran sido ocho" para llegar a perder tanto la vergüenza, aunque otros ponen todo en su contexto fijándose en que ella "no es que haya gastado los 10.000 preservativos en tres días como hicieron los atletas", por lo que tampoco era para tanto.