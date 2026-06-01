Borja Yus, entrenador personal: "Estos son 10 hábitos para perder grasa en 1 minuto"

Ya casi no hay tiempo. El verano está a la vuelta de la esquina y muchas personas aún siguen buscando consejos en TikTok para ver cómo pueden llegar en plena forma física. A pesar de que quedan menos de dos meses para las vacaciones de agosto, el entrenador personal Borja Yus compartió un vídeo en TikTok en el que expuso "10 hábitos para perder grasa en 1 minuto".

El primer consejo que dio es comer más: "Mucha gente cree que debe hacer cinco comidas al día, pero si quieres perder grasa tendrán que ser pequeñas y pasarás hambre". La solución que otorgó es hacer tras o cuatro, pero que sea con raciones más abundantes.

El segundo hábito que nombró fue controlar el café, especialmente para todos aquellos que se pueden llegar a tomar hasta cuatro al día, y con leche y azúcar. "Eso sumará hasta 400 calorías extra", compartió el entrenador personal.

Por otro lado, recomendó usar aceite en spray, pues "es el alimento más calórico". El cuarto consejo que concedió es dormir al menos siete horas: "Dormir poco hará que tengas más hambre y como estarás cansado te moverás menos".

Otra sugerencia que dio respecto a la alimentación fue que es fundamental incluir algún alimento rico en proteínas en cada comida, ya que el entrenador personal aseguró que "esto te ayudará a ganar músculo y a mantenerte saciado".

El séptimo hábito que recomendó fue realizar un mínimo de paso diario. Los expertos dicen que lo mejor es hacer más de 10.000, aunque realizar entre 7.000 a 8.000 ya es bueno para el sistema humano.

A la hora de entrenar, Yus lo tiene claro: "Empieza tu entrenamiento con un ejercicio compuesto. Estos gastan más energía y deben ser la base de tu rutina". El penúltimo consejo que otorgó a sus seguidores es que "si quieres tomar algo que no sea agua, elige versiones con cero calorías".

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La última recomendación que concedió es "llevar siempre una botella de agua", pues "muchas veces confundimos la sed con el hambre, por lo que mantenerte hidratado evitará que esto pase".