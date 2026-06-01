Borja Sanjuan, economista: "No puede cobrarse lo mismo por tener una vivienda que por trabajar 25 días al mes"

En España, el acceso a la vivienda y el mercado inmobiliario se han convertido en una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. En este contexto, el economista Borja Sanjuan ha expresado su opinión en la grabación de 'El Podcast Actual'.

Durante la entrevista, el experto en economía ha realizado unas declaraciones contundentes sobre la realidad inmobiliaria de nuestro país: "Que una persona pueda ganar 1.500 euros alquilando una vivienda es una sociedad económicamente fallida".

La conversación completa ha sido subida a la cuenta de TikTok del programa (@elpodcastactual). En el vídeo, Sanjuan comparte la experiencia de un profesor universitario se trasladó a Madrid.

Alquiler / SPORT.es

En este caso, el docente contaba con un piso en propiedad ubicado en la avenida de Francia, en Valencia. Por este inmueble, recibió ofertas de 2.000 euros mensuales en el mercado de alquiler.

"Unos clientes extranjeros quieren vivir en Valencia. Le ofrecen más de 2.000 euros al més y él decía: 'Yo tuve que pasar muchos años trabajando en la universidad para ganar 2.000 euros al mes. Y ahora, simplemente por tener una vivienda en propiedad, los gano'", comentaba en su reflexión.

Con esta situación, Sanjuan argumenta que "la remuneración social del trabajo frente a la remuneración social de la inversión especulativa ahora está completamente desmedida".

Como resultado, el experto económico afirma que "esto genera una sociedad de propietarios y rentistas que, además, tiene consecuencias económicas fatales". Al respecto, el entrevistado describe este escenario como una burbuja inmobiliaria: "Cuando hay burbujas, hay que intervenir".

Por último, Sanjuan sentencia que alquilar un inmueble no puede ser más rentable que percibir un sueldo: "No puede cobrarse lo mismo por tener una vivienda que por trabajar 25 días al mes".