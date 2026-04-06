Borja Quiroga, especialista en nefrología: "La creatina no destruye el riñón; eso es falso y muy falso"

En un vídeo difundido en su perfil de Instagram, el especialista en nefrología Borja Quiroga analiza y responde a una serie de afirmaciones comunes sobre la salud renal, los suplementos alimenticios y los factores de riesgo que afectan al funcionamiento de los riñones.

Su intervención se ha vuelto especialmente relevante por la claridad con la que desmiente mitos muy extendidos.

Creatina: un suplemento seguro según el nefrólogo

La primera afirmación que aborda es: "La creatina como suplemento destruye el riñón".

Quiroga responde de forma categórica: "Falso y muy falso. La creatina es un suplemento muy seguro para personas sin enfermedad renal, para personas con enfermedad renal e incluso para pacientes en terapia renal sustitutiva".

El especialista recuerda que una creatinina normal no garantiza por sí sola un buen funcionamiento renal, ya que también es necesario evaluar si se pierden proteínas o células a través de la orina.

Obesidad: un riesgo real para los riñones

Otra de las frases analizadas es: "La obesidad no afecta a mis riñones". Quiroga la desmiente sin matices: "La obesidad afecta mucho a mis riñones. La grasa genera señales endocrinas que hacen que el riñón se lesione de manera más habitual que en personas sanas".

Suplementos de proteína: seguros en personas sanas

Respecto a la idea de que "los suplementos de proteína destruyen el riñón en personas sanas", Quiroga vuelve a corregir: "Falso. Han demostrado ser seguros hasta al menos cantidades de 2 a 2,5 gramos por kilo al día en personas sin enfermedad renal".

También aclara que el dolor no es un síntoma habitual de enfermedad renal: "Duelen en algunas circunstancias como piedra en el riñón, pero en general la enfermedad renal es asintomática".

¿Es posible evitar la diálisis?

Sobre la afirmación "La mayoría de veces en enfermedad renal podemos evitar llegar a diálisis", el especialista matiza: "Parcialmente verdadero. Si detectamos la enfermedad precozmente podemos administrar tratamientos que reduzcan la progresión de la enfermedad renal, pero no siempre esto es posible".

Creatinina normal no significa riñones sanos

Quiroga también responde a la frase "Si la creatinina está bien, mis riñones funcionan bien": "Falso. La creatinina está bien, mis riñones filtran bien, pero también tenemos que saber si estamos perdiendo algo por la orina, como por ejemplo proteínas o células".

En personas con enfermedad renal, sí recomienda precaución con los suplementos proteicos: "Verdadero. E intentar limitar el consumo hasta aproximadamente, como dato general, un gramo por kilo al día".

Orinar bien no garantiza salud renal

Ante la afirmación "Si orino bien, mis riñones funcionan bien", Quiroga advierte: "Falso. Hay muchas cosas que en la orina no se pueden ver y hay que analizar a través de pruebas como la creatinina sérica, las proteínas que perdemos o si estamos perdiendo células".

¿Beber poco afecta al riñón?

Por último, responde a la frase "Beber poco no afecta a mi riñón": "Verdadero. Siempre que se alcance un dintel mínimo de aproximadamente un litro y medio, el riñón tiene capacidad para concentrar la orina. Ojo, si bajamos de este dintel, el riñón se puede deshidratar y entonces sí sufrir".