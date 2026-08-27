GASTRONOMÍA
Borja Iglesias (33 años), futbolista: "Si tuviera que recomendar un restaurante de Madrid sería Punta Arena. Comida mexicana muy rica cerca de la embajada"
El delantero de la selección española es un gran aficionado al café y le gusta la gastronomía
Contratiempo para el R.C. Celta de Vigo. Este martes se confirmó que Borja Iglesias (Santiago de Compostela, 1993) se perderá el inicio de la temporada por lesión. El club gallego publicó un parte médico oficial anunciando que el delantero "sufre una rotura miofascial del sóleo izquierdo" y estará cerca de dos semanas de baja.
El 'Panda' disputó el Mundial 2026 con la selección española, coronándose campeón del mundo. Después de sus vacaciones, se incorporó al equipo celeste en pretemporada. Aunque estuvo convocado para el primer partido de Liga, el atacante no salió del banquillo y se quedó sin minutos.
Según las previsiones médicas, Iglesias volverá a estar disponible el próximo 8 de septiembre. Hasta entonces, el futbolista de Santiago de Compostela tendrá que centrarse en su recuperación para volver al máximo nivel. La temporada pasada, Borja se quedó a tan solo dos goles del Trofeo Zarra.
A sus 33 años, el futbolista se encuentra en uno de los mejores de su carrera deportiva. En 2024, el periodista deportivo Rodrigo Fáez publicó un vídeo en su canal de YouTube pasando 24 horas con el jugador. Por entonces, Borja Iglesias vestía la camiseta del Bayer Leverkusen.
Durante la entrevista, el delantero reveló una de sus grandes pasiones fuera del terreno de juego: "Me gusta mucho el café, lo disfruto". De hecho, había realizado un curso de barista en Alemania. Borja cuenta con todo tipo de accesorios para elaborar una taza como en una cafetería de especialidad. Sin embargo, hay un paso que se le resiste.
"Sobre los dibujitos de la espuma... Eso todavía lo está practicando", dijo uno de los amigos del futbolista. La afición por el café no se queda en casa del jugador, puesto que reconoce que le gusta explorar diferentes establecimientos por todo el mundo. "Me gusta viajar y conocer cafeterías, tipos, formas de hacerlo...", afirmó Iglesias.
En cuanto a la comida, Borja asegura que "como de todo, menos los torreznos de bolsa, no lo soporto". A este respecto, el deportista aseguró en Actúa Press que uno de sus aperitivos perfectos es "una tapa de ibéricos con pan". Ahora bien, su pasión por la comida no pasa por la elaboración, como sucede con el café: "Cocino poco, me gusta más comer".
Por este motivo, tiene claro cuál es su restaurante de referencia en la capital de España. "Si tuviera que recomendar un restaurante de Madrid sería Punta Arena. Comida mexicana muy rica cerca de la embajada", detalla el exjugador de Real Zaragoza, R.C.D. Espanyol y Real Betis Balompié.
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