Borja Iglesias desvela el motivo por el que no pudo acudir a 'La Revuelta': "He de pedir perdón"

David Broncano empezó la tercera temporada de 'La Revuelta' por todo lo alto y en el primer programa anunció que el invitado del martes iba a ser un campeón del mundo de fútbol. Horas después, se conoció que el protagonista iba a ser Borja Iglesias, delantero del celta de Vigo, pero finalmente no pudo acudir presencialmente en el Teatro Albéñiz, aunque se conectó a última hora de manera telemática.

El presentador jiennense empezó ayer el programa diciendo que "el campeón del mundo que venía al programa jugó un partido de fútbol y se ha lesionado. Entonces, le ha dicho el entrenador (Claudio Giráldez) que no podía venir".

Aunque, desveló que "al menos ha tenido el detalle, en un día de pruebas médicas que es complicado para él, de conectarse desde su casa".

En ese instante, Borja se conectó y empezó pidiendo disculpas: "Tengo que aclarar ya de primeras. Lo primero pedir perdón porque he tenido que volverme, pero no estoy lesionado. Vengo de una lesión y me han hecho volver para seguir tratándome".

Borja Iglesias, durante el partido del Celta contra el Valencia en Mestalla. / LOF

El delantero del Celta de Vigo quiso dejar claro que "llevo unas semanas de bastante carga de trabajo y ayer acabé bastante cansado, que solo jugué 20 minutos".

Sobre su participación en el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, el de Santiago de Compostela fue claro: "He rentabilizado tres minutos para un título más en mi palmarés. Toqué un balón y se me escapó el control. A Unai Simón le quiero mucho, pero el saque venía en la línea".

Borja Iglesias, en 'La Revuelta' / RTVE

Tiene claro que una de las claves para ganar la Copa del Mundo fue el buen ambiente que había en el vestuario. "Ha sido muy bonito porque la gente se ha identificado con un grupo bastante variopinto y eso creo que ha sido muy bonito para España".

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"Hacia fuera de España también he sentido que la gente ha visto una victoria de grupo, de equipo, que no es tan sencillo", argumentó en 'La Revuelta'.