Borja Iglesias (33 años): "Hay ciertas cosas preestablecidas que te llevan hacia un pensamiento machista, pero somos suficientemente inteligentes como para entenderlo y deconstruirnos un poco, es necesario"

Somos campeones, y cada vez queda más claro que Borja Iglesias ha tenido un papel crucial en este triunfo de la selección a pesar de no haber contado con tantos minutos frente a las cámaras sobre el terreno de juego. Su labor ha consistido más en convertirse en un rol de apoyo para sus compañeros, pero también de fomentar la imagen positiva de su equipo frente al resto del mundo.

En este mismo sentido, Borja Iglesias ha sido muy abierto con respecto a ciertos temas que aún generan mucha polémica dentro del mundo del fútbol como, por ejemplo, el machismo. Así es cómo el jugador se pronunciaba sobre ello en una reciente entrevista que concedía a ¨La Razón¨.

Borja Iglesias levanta el trofeo en presencia de Dani Olmo. | EFE / EFE

Borja Iglesias aclara su postura frente al machismo en el mundo del fútbol

¨De manera natural puede ser que hay ciertas cosas preestablecidas que te llevan hacia un pensamiento machista, pero somos suficientemente inteligentes como para entenderlo y deconstruirnos un poco y creo que es necesario hacerlo¨, comentaba el delantero del Celta.

A estas declaraciones, Borja Iglesias añadía unas palabras para comentar cómo vive la relación con su pareja, aclarando que se siente muy orgulloso de ella: ¨Yo estoy muy orgulloso de ser pareja de María y me gustaría que María también lo esté de ser mi pareja, independientemente de que se viven momentos complicados y difíciles¨-

En este mismo sentido, Borja Iglesias hace alusión a una de las herramientas más importantes en la lucha contra el machismo dentro del mundo del fútbol, la cual consiste en utilizar la propia razón para detectar qué errores se están cometiendo exactamente y atajarlos lo antes posible.

Una imagen de Borja Iglesias / Imagen de archivo

De ahí se deriva el concepto de ¨deconstrucción¨ a través del que una persona se deshace de los estereotipos con el que le han educado y que van en detrimento de la equidad e igualdad, ya sea dentro del mundo del fútbol o en otros ámbitos igual de importantes de la vida.

Y es que el delantero del Celta ha dejado clara siempre su postura al respecto, constando como un factor clave para que el resto del mundo contemple a nuestra selección como el grupo de ser humanos que es, lejos de constar como un conjunto de estrellas aisladas lastradas por conflictos relacionados con el ego.

Esa es la razón por la que Borja Iglesias ha tenido un papel importantísimo en esta Copa del Mundo como agente motivador de un equipo extremadamente talentoso, así como punto de unión entre este último y una afición cargada de una crucial multiculturalidad que tanto enriquece el mundo del fútbol.