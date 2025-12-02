FAMOSOS
Boris Becker se sincera sobre el infierno que vivió: de ganar Wimbledon a sobrevivir en una de las cárceles más peligrosas del Reino Unido
El extenista visitó el plató de David Broncano
'La Revuelta' de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:45 horas, con una duración de 70 minutos. En el formato colaboran caras conocidas como la de Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, y cada noche cuentan con algunos invitados que son entrevistados.
Este martes, Boris Becker ha acudido al plató del formato para presentar su libro 'Inside'. Uno de los que ha llamado más la atención al presentador ha sido cómo vivió su proceso de ser campeón de Wimbledon a, 35 años más tarde estar en "una de las peores cárceles del Reino Unido".
El extenista alemán ha asegurado que era insolvente y que no pagó algunas deudas: "Cometí un error técnico en el proceso de insolvencia y me condenaron a 30 meses. Al final estuve 231 días en prisión".
Sin embargo, su entrada a la cárcel no fue inmediata, si no, que se trató de un proceso que duró unos años: "El proceso entero fue de 2019 a 2022, así que fueron tres años de idas y venidas. Empezaron una investigación criminal y me tuve que defender en un juicio. Tuve que demostrar que cometí esos errores sin querer. Luego, tuve que esperar a la resolución. Y al final, tuve el gran juicio".
Boris Becker ha explicado que en el Reino Unido hay un jurado popular que consiste en diez personas escuchando el caso, y que le acusaron de 29 delitos. "Fui declarado culpable de cuatro. No está mal, pero podría haber ido a la cárcel con cada uno de esos cargos. Podría haber sido una sentencia mucho más larga", ha confesado.
El extenista ha comentado que el día clave fue el 29 de abril de 2022. Mientras esperaba la sentencia, estaba detrás de un cristal y se tuvo que despedir antes de su mujer y de su hijo porque si el juez le sentenciaba a 30 meses, se iba directo a la celda: "Te tienes que despedir antes porque no sabes si les vas a ver otra vez. Es una locura".
Becker ha revelado que la primera cárcel en la que estuvo fue HMP Wandsworth, que está tan solo a una milla y media de la pista central de Wimbledon y que se trataba de "una de las peores del Reino Unido".
El alemán ha explicado que el sistema penitenciario del país es muy duro y que no hace falta hacer mucho para que te encarcelen en el país: "Por ese motivo, estas cárceles siempre están saturadas y no distinguen entre los crímenes de guante blanco, los asesinos o pedófilos. Por eso es tan peligroso. Puede pasar cualquier cosa".
