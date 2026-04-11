La Boqueria de Barcelona rechaza por votación abrir los domingos de temporada alta

Ubicado a pie de Rambla, en el corazón turístico de Barcelona, el mercado de la Boqueria podría abrir cada domingo y festivo en temporada alta para sacar partido a la afluencia de viajeros, según se establece en las áreas más visitadas de la ciudad. Pero hasta ahora no lo ha hecho y por cuarta vez ha sondeado oficialmente a los operadores afectados, con un resultado contundente: casi el 70% de votos rechazan trabajar esos días. Los paradistas han priorizado la conciliación familiar y el equilibrio entre la vida personal y la actividad comercial, según concluyen fuentes del recinto.

La votación presencial tuvo lugar el pasado miércoles por la mañana, a menos de dos meses del inicio del periodo de aperturas comerciales autorizadas en las consideradas zonas turísticas de la capital catalana, entre mitad de mayo y septiembre. El resultado es similar al de los últimos años, aunque ha habido cambios en la forma de recoger las opiniones. El nuevo sistema establecido ha sido por coeficiente de titularidad, de modo que por cada metro cuadrado se establecía el valor de un voto. Es decir, unos 2.000 votos en juego, correspondientes al total de extensión comercial. Si una persona tiene una parada de 5 m2 cuadrados, emite el equivalente a 5 votos, por ejemplo, y los establecimientos de mayores dimensiones tienen ahora más peso, explican a este diario.

La pregunta fue directa: "¿Quieres abrir tu establecimiento los domingos y festivos del 15 de mayo al 15 de septiembre?». Y el resultado, contundente. De un total de 1.574 votos emitidos, se pronunciaron a favor de mantener el calendario actual del mercado y no abrir un total de 1.086 (representando el 69 %); mientras que a favor de la apertura extraordinaria estuvieron 488 participantes (31%). De ese modo, no se sumarán a la campaña de aperturas en festivo que comienza en menos de dos meses en las zonas de gran afluencia turística.

Modelo tradicional

Desde la Boqueria concluyen que el equipamiento subraya de nuevo "su voluntad de continuar siendo un referente de producto de temporada y excelencia para toda la ciudadanía de Barcelona", pero la decisión "pone en valor la importancia de la conciliación familiar y el descanso de los profesionales del mercado más emblemático de la ciudad".

Para Jordi Mas, presidente de la Associació de Comerciants de la Boqueria, la consulta "ha sido una muestra de la madurez y el compromiso" de su comunidad. Cree que el resultado mayoritario "refleja la voluntad de preservar la esencia de un mercado que cuida su producto, pero sobre todo a las personas que hay detrás de cada parada", optando por el horario tradicional.

Noticias relacionadas

El mercado vio ligeramente mermada su afluencia el año pasado, en torno al 5%, por efecto de las largas obras de la Rambla y de la moderación del turismo, como informó este diario. Sin embargo, el peso de los visitantes foráneos sigue siendo mucho mayor al de los compradores de la ciudad.