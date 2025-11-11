El boom silencioso que invade Barcelona: más de 600 supermercados 24 horas en cuatro años

La ciudad condal vive un fenómeno imparable: desde 2020 hasta 2024, han abierto en Barcelona 686 supermercados 24 horas, lo que equivale a la apertura de uno nuevo cada dos o tres días.

Este auge ha encendido las alarmas en el Ayuntamiento, que ya ha planteado medidas para poner freno a esta expansión acelerada, tomada con urgencia tras alcanzar cifras que impactan en el comercio local y la gestión urbana.

El Ayuntamiento intensifica controles ante múltiples infracciones

Estos supermercados, por ley limitados a 300 metros cuadrados y con autorización para abrir a cualquier hora, han transformado el paisaje comercial de Barcelona. Aunque tienen licencia para vender alimentos, a menudo se han detectado irregularidades.

La patronal de supermercados tradicionales denuncia que se aprovechan de un vacío legal para vender productos ajenos a la alimentación, como ropa deportiva o souvenirs, lo que ha llevado a calificarlos coloquialmente como “supermercados turísticos”.

Los datos oficiales muestran una realidad preocupante: en los últimos meses, las inspecciones han detectado infracciones en el 60% de estos establecimientos, con una media de 13 incumplimientos por local.

Las faltas van desde irregularidades laborales hasta problemas en salud pública, mala gestión de residuos, pagos en negro y venta de bebidas alcohólicas fuera de horario permitido.

Ante este panorama, el Ayuntamiento de Barcelona, encabezado por Jaume Collboni, ha tomado el compromiso con los Comuns de estudiar nuevas formas de regulación y control, incluyendo un aumento previsto en las inspecciones durante los próximos meses.

Este fenómeno lleva a un debate sobre el equilibrio entre la oferta comercial y la calidad de vida, con la búsqueda de soluciones que eviten un crecimiento descontrolado sin perder la competitividad del sector.