Las bonitas palabras de Álvaro Morata a Alice Campello por el cumpleaños de su hija: "Gracias por tu esfuerzo"

El amor entre Álvaro Morata y Alice Campello llegaba a su fin en agosto de 2024, aunque la relación entre ambos sigue dando que hablar debido a la buena sintonía que continúa habiendo entre ellos tras ocho años de relación. En diciembre saltaban las alarmas por una posible reconciliación, aunque desde el entorno de la expareja se dejaba claro que eso no era posible porque el futbolista quería seguir con su soltería.

Recientemente, se les ha podido ver junto a sus hijos por las calles de Milán mostrando una buena sintonía, a diferencia de los otros encuentros en los que fueron cazados por los fotógrafos en los que mostraban un semblante serio, como el que tuvieron en septiembre en Madrid.

Ahora, aunque los rumores acerca de la reconciliación parecen totalmente enterrados, se ha podido ver una nueva muestra de afecto entre los dos. En esta ocasión ha sido por el segundo cumpleaños de su hija Bella y el futbolista ha querido acordarse también de su madre, quien tuvo un complicado parto que duró 12 largas horas para garantizar la buena salud tanto de la madre como del retoño.

"Tuve una hemorragia fuerte y fue terrible. Los médicos no podían detenerla y permanecí 12 horas en el quirófano, donde me entubaron. Tal era la pérdida de sangre que tuvieron que hacerle 17 transfusiones", relataba Campello a 'Verissimo', programa de Mediaset Italia.

De esta manera, Morata ha querido tener un recuerdo para su exmujer y le ha reconocido la fuerza que tuvo durante el nacimiento de Bella: "Feliz cumpleaños Bella, te amo con todo mi corazón, gracias Alice Campello por todo tu esfuerzo y amor para tener a Bibi", escribe en la descripción de su última publicación en Instagram.

Pese a que las informaciones que van apareciendo en los medios especializados apuntan a que la reconciliación no es posible, Campello siempre ha dejado la puerta abierta a recuperar la relación con el futbolista: "La vida cambia y te sorprende cada día. No me cierro absolutamente a nada y no sé lo que podrá pasar. Nos queremos mucho, nos respetamos y lo más importante son nuestros cuatro hijos", comentaba la empresaria en diciembre.

Por su lado, Álvaro Morata está gozando de una buena temporada con el AC Milan, con cinco goles y dos asistencias en 18 partidos disputados. El delantero cambió Madrid por la ciudad italiana este verano tras pasar las dos últimas temporadas en el Atlético.