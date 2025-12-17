Un bombero critica las balizas V16 y pide que no se abandonen los triángulos: "Recomendación de profesional"

El año 2026 llega marcado por la obligatoriedad de contar con un nuevo elemento de seguridad en los vehículos: las famosas balizas V16 que tanto revuelo han causado.

Ahora es un profesional, el bombero Edi Díaz, que tiene más de 37.000 seguidores en Instagram, es el que pone en duda la utilidad de estos dispositivos en determinadas situaciones en la carretera y lo hace con un ejemplo práctico mientras está de servicio.

Las balizas V16 serán obligatorias en 2026. / ·

"Mirad lo que nos acabamos de encontrar", comenta el hombre mientras muestra la escena de un coche volcado y semidestruido en plena curva en una vía de doble sentido en la montaña.

En estos casos, apunta, la luz no serviría de mucho: "Esta baliza... qué hacemos con ella, dónde la colocamos", se pregunta en una situación así. Por eso, lanza una "recomendación como profesional" clara, que es la de seguir llevando los clásicos triángulos para advertir de un accidente.

"En un cambio de rasante con la luz del día esto no se va a ver y en una curva, tampoco", comenta el bombero, que añade que el distintivo tiene que poder verse a 50 metros del coche para no sufrir un problema de índole mayor.

Lejos de ser la solución, apunta que "está bien como algo más", un tipo de señalización extra, pero anima a seguir confiando en el método tradicional.

Las balizas V16 serán obligatorias a partir del cambio de año, aunque la DGT ha asegurado que inicialmente se hará un trabajo de divulgación de la medida antes de ponerse a multar a los conductores que no la lleven. Estas deberán colocarse en el techo del vehículo en caso de accidente y se asegura que son más visibles que los triángulos, aunque el bombero duda de la afirmación.

La polémica que acompaña a los dispositivos se explica por el coste, pues algunos han criticado que cueste entre 20 y 50 euros, además de necesitar una homologación por parte de la DGT, por lo que no todas sirven.