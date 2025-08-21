¡Bombazo! Millie Bobby Brown, la estrella de 'Stranger Things', se convierte en madre adoptiva a los 21 años

Millie Bobby Brown, la joven estrella británica que conquistó al mundo con 'Stranger Things, vuelve a acaparar titulares… ¡y esta vez por convertirse en madre! Efectivamente: a sus apenas 21 años, la actriz ha dado la bienvenida a su primera hija.

Junto a Jake Bongiovi (23 años), hijo del famoso músico Jon Bon Jovi, han anunciado este jueves la adopción de una niña, marcando un hito en su vida familiar. La pareja ha compartido la noticia a través de Instagram, expresando su entusiasmo por este nuevo capítulo y pidiendo privacidad en este momento tan especial.

"Este verano hemos dado la bienvenida a nuestra dulce bebé adoptada. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este nuevo precioso capítulo de paternidad en paz y privacidad", ha escrito la estrella de Hollywood en su última publicación, que ha concluido con una imagen simbólica de un árbol y la frase: "Y entonces éramos 3".

Millie y Jake empezaron su romance en 2021 y, tras comprometerse en abril de 2023, se casaron en una ceremonia secreta en mayo de 2024. Solo sus familiares más cercanos estuvieron presentes, pero meses después celebraron una gran boda en la Toscana, Italia, donde compartieron fotos que se volvieron virales.

La actriz ha mostrado siempre su deseo de formar familia joven, y esta vez lo ha hecho a través de la adopción, demostrando que hay muchas formas de ser madre. Por su parte, Jake no ha ocultado su emoción y apoyo: la define como su “único amor verdadero” en redes sociales.

Con apenas 21 años, Millie ya ha alcanzado hitos que muchas celebridades tardan décadas en lograr: una carrera consolidada en cine y televisión, fama mundial gracias a Stranger Things y ahora, la maternidad. Todo un torbellino de vida en tiempo récord.

La decisión, tras acabar la grabación de Stranger Things

La decisión de Millie y Jake podría haber llegado ahora por el final de la grabación de Stranger Things, que estrenará muy pronto su temporada final en Netflix. Sin compromisos de tanta envergadura, Millie podrá dedicarse plenamente a su hija y a esta nueva etapa como madre, disfrutando del día a día sin agendas apretadas ni rodajes exigentes.

Con esta noticia, Millie Bobby Brown demuestra que la juventud no es un obstáculo para grandes decisiones. A sus 21 años, la actriz británica ha dado un giro inesperado y emocionante a su vida, y su historia promete ser uno de los bombazos del año en el mundo de las celebrities.