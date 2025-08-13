¡Bombazo! Froilán pillado en Ibiza con esta famosa concursante de 'Masterchef' y 'Supervivientes'

Froilán, conocido por ser el sobrino más mediático de Felipe VI, está viviendo un verano que da juego hasta para una serie. No ha pasado ni un día en Ibiza sin que su nombre esté en boca de todos… y ahora, las cámaras lo han captado en plena actitud amorosa. ¿La protagonista? Una famosa exconcursante televisiva.

Cuenta la crónica social que el joven royal ha protagonizado uno de los veranos más comentados (y caros) en Ibiza, Madrid y Marbella: fiestas, yates, champán, barcos privados… se habla de más de 80.000 euros en menos de un mes.

A ese despliegue se le suman varios capítulos que han protagonizado portadas. Primero, un encuentro 'movidito' con su exnovia, Belén Perea. En el programa 'Fiesta' se relató que el reencuentro fue “tenso”, y que Froilán incluso la llamó hasta 20 veces antes del incidente.

Por otro lado, el testimonio de una joven que aseguró toparse con Froilán en una discoteca y describió su comportamiento como altivo: "Actuaba como si fuera el dueño de la discoteca, literalmente. Hablaba con una prepotencia...". De hecho, al ver que no le hacía caso, se mofó de ella: "Me dijo que, si quería una foto con él, se lo dijera". La afectada no dudó en decir que fue una de las situaciones más incómodas que ha vivido en la vida.

Y ahora, justo cuando pensábamos que ya no podía seguir sorprendiéndonos, surge la exclusiva que viene a cambiar el escenario por completo: Froilán ha sido ‘pillado’ en actitud cariñosa con una exconcursante de programas muy populares.

Esta es la famosa con la que han pillado a Froilán

La revista Semana ha publicado unas imágenes que van a dar mucho de qué hablar. En ellas aparece Froilán en Ibiza con Miri Pérez-Cabrero, conocida por su paso por 'MasterChef' (2017) y 'Supervivientes' (2024), en actitud “muy cariñosa”.

La portada de la revista Semana destaca a Froilán y Miri como protagonistas. / MEDIASET

En las imágenes, Froilán luce sonriente mientras abraza a Miri, que aparece de espaldas con el cabello mojado. El entorno relajado e íntimo en el que habrían sido tomadas las fotografías ha dado pie a sospechas de un nuevo romance en marcha.

Los jóvenes se encontraron en La Escollera, uno de los restaurantes más famosos de la isla, situado en la reserva natural de Ses Salines. Y tal y como ha relatado la revista, "su comportamiento es el propio de dos jóvenes que se tienen un especial cariño y se conocen bien. Nada más verse se fundieron en un intenso abrazo y demostraron su gran complicidad".