Bomba en 'Supervivientes': Anita se hace un test de embarazo y enloquece la isla

Supervivientes sigue dando mucho de qué hablar, pues el famoso reality sigue demostrando que es uno de los más vistos dentro de la televisión española, todo debido a las polémicas que surgen en este mismo.

Seguramente una de las personas que más en boca de los espectadores esté es nada más y nada menos que Anita Williams, y es que la concursante parece que no pierde peso, más bien lo contrario, lo que ha provocado algunos comentarios en la isla.

Sabemos que lo más normal en Supervivientes sea perder peso, pero el caso de Anita es totalmente diferente.

Y es que muchos apuntaban a un embarazo, a lo que el programa le ofreció la oportunidad de hacer un test de embarazo, a lo que ella aceptó para que "todo el mundo se quedara tranquilo".

Todo fue debido a una gran discusión con Makoke, a la que le comentó lo siguiente: "¿No estarás embarazada? Has engordado y en 'Supervivientes' normalmente no se engorda. Como me dices que en tres meses no te ha bajado la regla".

El elenco de 'Supervivientes' con Anita en el centro, de perfil. / Telecinco

A lo que Anita tras dichos comentarios respondió diciendo: "No me está diciendo que estoy embarazada, me está diciendo que estoy gorda. Yo sí que es verdad que había cogido algún kilo... No es lo mismo que me diga que he cogido un kilo a que estoy embarazada. No me hace ni puta gracia. Sobre todo sabiendo que se está refiriendo a que me ha crecido la barriga".

Tras esto le preguntan si quiere hacerse la famosa prueba de embarazo: "Utilizo precaución, pero siempre puede pasar que pase algo, si me la hacéis para quedarme tranquila y para que todo el mundo se quede tranquilo y, sobre todo para que Makoke aprenda a no decirle a una persona que está embarazada... yo me la hago sin problema, es más, quiero hacérmela".

Como era de esperar, esto ha provocado un montón de comentarios en redes sociales, pues muchas personas tenían la duda de que realmente Anita estuviera embarazada, algo que el programa ha querido zanjar con este test de embarazo.