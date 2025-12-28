Bomba en Italia: Relacionan a Christian Pulisic con la codiciada actriz Sydney Sweeney

La estrella estadounidense del Milan, Christian Pulisic, podría estar saliendo con la actriz del momento, Sydney Sweeney. Al menos, así lo aseguran desde Italia, según relata el perfil de Instagram 'DNA Bomber', especializado en prensa rosa relacionada con el mundo del deporte.

Aunque no existe confirmación por ninguna de las dos partes, ni fotos, ni más que el rumor, la simple posibilidad de que sea real ya ha causado mucho revuelo en las redes sociales y no tardó en viralizarse, hasta el punto de aparecer en medios reputados como la 'Gazzetta dello Sport'.

Christian Pulisic, celebrando un gol con el Milan / EFE

Sin embargo, muchos recalan en el hecho de que el futbolista parecía ya estar comprometido con otra mujer, pues se conoce que en 2024 estuvo saliendo con la estrella del golf Alexa Melton, al menos durante el verano y desde entonces han tenido apariciones intermitentes en los perfiles de Instagram de uno y otro.

Por su lado, la codiciada actriz suele polarizar opiniones en cada aparición pública o campaña de publicidad. Como ejemplo, la campaña 'Great Jeans' que realizó con la marca de tejanos de la marca American Eagle en la que se le acusó de extender un mensaje racista y sexista, al jugar con el doble sentido de la pronunciación inglesa del adjetivo 'jeans', que puede mimetizarse con el sustantivo 'genes'.

Sydney Sweeney en una alfombra roja. / ·

En el aspecto sentimental, este 2025 Sweeney rompió con una relación que mantenía con el productor de cine Jonathan Davino desde 2018. Además, en el pasado aseguró recibir innumerables mensajes de cientos de hombres famosos de todo el mundo dispuestos a conocerla y mencionó que entre ellos había "algunos jugando para equipos como el Manchester United, Liverpool o Arsenal", aunque no reveló nombres.

El futbolista disfruta de una de sus mejores temporadas en el conjunto milanista, en el que ha tenido minutos en 10 de los 15 partidos de la Serie A disputados hasta la fecha y ha conseguido sumar siete goles y dos asistencias, además de los dos tantos acumulados en la Copa de Italia. Antes, brilló en su etapa en el Borussia Dortmund y no tuvo tanta fortuna en el Chelsea, que pagó 64 millones de euros en 2019.

Christian Pulisic y Sydney Sweeney. / SPORT

Sweeney, en cambio, disfruta de una carrera meteórica desde su explosión en la serie 'Euphoria' y en 'The White Lotus', y actualmente es una de las estrellas mejor pagadas de Hollywood. ha protagonizado papeles en algunas de los éxitos recientes más conocidos, como 'Cualquiera menos tú' o 'Christy', donde se pone en la piel de la boxeadora de los 90, Christy Martin. Próximamente, se espera que aparezca en la secuela de 'El diablo viste de Prada'.

Aunque no suele querer promocionar su vida privada, los seguidores de la actriz miran con lupa los posibles nuevos romances que puedan surgir, aunque ella ha comentado en entrevistas que prefiere centrar sus energías en su carrera en lugar de hacerlo en las relaciones públicas.