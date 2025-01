¡Bomba en ‘GH DÚO 3’! Javier amenaza con abandonar el reality: "Esto ya no. ¡Que no!"

Javier, uno de los participantes más polémicos de esta edición de 'GH DÚO 3', ha puesto al programa en jaque con su inesperado anuncio de abandonar el concurso. La razón: una nueva condición impuesta por la organización que, según él, ha sobrepasado todos los límites.

"Esto ya no. ¡Que no!", exclamó visiblemente afectado durante la última gala. Aunque los detalles exactos de esta nueva normativa aún no han sido revelados en su totalidad, se rumorea que está relacionada con restricciones adicionales que los concursantes consideran incómodas y, en algunos casos, injustas. La audiencia, dividida, ha llevado el tema a las redes sociales, donde unos apoyan la firme postura de Javier mientras otros lo acusan de buscar protagonismo.

¿Se mantendrá firme en su decisión de abandonar la casa o logrará la organización calmar las aguas? Lo cierto es que 'GH DÚO 3' sigue generando titulares con sus giros inesperados y momentos de alta tensión.