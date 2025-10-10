Bofetada de realidad para Donald Trump: Se queda sin el Nobel de la Paz

Se acabó el misterio: Donald Trump no es el nuevo Nobel de la Paz, pese a los intentos recientes de conseguir el galardón por su papel en las negociaciones de paz en Oriente Próximo y Ucrania.

El magnate y presidente de los Estados Unidos apuntaba que pretendía emular a Barack Obama, quien lo ganó en 2009: "Si Obama sí, ¿por qué yo no?, ¿si Obama lo logró, teniendo tropas de su país en combate activo durante sus dos Presidencias, por qué yo no lo voy a merecer cuando acabo de frenar la espiral de violencia entre Netanyahu y Hamás y ahora me lanzo a lograrlo con Putin y Zelenski?", repasaba.

Trump lee la nota manuscrita de su secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la consecución del acuerdo de paz en Oriente Próximo. / Associated Press/LaPresse / LAP

El premio se había convertido en una prioridad para Trump y el acelerón en las negociaciones para lograr el fin de las hostilidades entre Israel y Hamás le hacían pensar que tenía posibilidades: "No creo que nadie en la historia haya resuelto tantas guerras, pero quizá encuentren una excusa para no darme el Nobel de la Paz", ponía la venda antes de la herida.

El comité encargado de elegir el ganador debate durante meses y tomaron la decisión este lunes, considerando que el reconocimiento debía ser para la profesora y exdiputada venezolana María Corina Machado, convertida en la líder de la oposición al chavismo en su país.

"El Comité Noruego del Premio Nobel ha decidido conceder el Premio Nobel de la paz de 2025 a María Corina Machado. Lo recibe por su incansable labor para la promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de una dictadura a una democracia", apunta el organismo.

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 / ·

De esta forma, Trump se queda a las puertas de conseguir lo que otros presidentes sí que han conseguido, pues además de Obama, también lo hizo Jimmy Carter en 2002, Woodrow Wilson en 1919 y Theodore Roosevelt en 1906.

Tras conocerse la noticia, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, publicaba un vídeo donde mantiene una conversación telefónica con Corina Machado junto con una felicitación donde se escucha a la opositora decir "Estoy en shock, no lo puedo creer".

Venezuela empezó en enero una crisis presidencial después de que Nicolás Maduro no aceptara el resultado de las últimas elecciones que daban como ganador al opositor González, mientras el ejército tomaba las calles para evitar el caos e impedir las manifestaciones favorables a los resultados obtenidos.