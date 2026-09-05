El BOE lo hace oficial: ojo con mirar el móvil mientras trabajas en un bar, hotel o restaurante

El VI Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para el sector de la Hostelería, publicado recientemente en el Boletín Oficial del Estado, introduce nuevas reglas que afectarán directamente al uso del móvil y las redes sociales por parte de los trabajadores del sector.

La norma, que estará vigente hasta 2030, busca poner límites a una práctica que se ha extendido en los últimos años y que puede interferir con la calidad del servicio y la atención al cliente, según se indica. El acuerdo no prohíbe de forma absoluta el uso del teléfono móvil, pero establece que los empresarios podrán regular su utilización durante la jornada laboral.

Esto significa que cada establecimiento podrá definir sus propias normas sobre cuándo y cómo se puede consultar el dispositivo, siempre dentro de los límites marcados por el convenio. Esto es todo lo que indica el BOE y que todos los trabajadores deberían tener en cuenta a partir de ahora.

Una persona utilizando el dispositivo móvil / Libre

El uso del móvil en el trabajo

El texto del acuerdo reconoce que el uso del móvil y las redes sociales se ha convertido en una realidad cotidiana, pero advierte de que no puede interferir con el desarrollo normal del trabajo. En un sector como la hostelería, donde la atención al cliente es fundamental, mirar el teléfono mientras se está sirviendo una mesa, atendiendo en barra o realizando cualquier otra tarea puede afectar negativamente al servicio.

Los empresarios podrán establecer restricciones sobre el uso del móvil durante las horas de trabajo. Esto incluye la posibilidad de limitar las consultas personales, el uso de redes sociales o cualquier otra actividad que no esté directamente relacionada con las tareas laborales.

La norma no busca impedir que los trabajadores puedan comunicarse en caso de necesidad, sino garantizar que el móvil no se convierta en una distracción constante que perjudique la productividad y la calidad del servicio. Estas reglas estarán vigentes de ahora en adelante.

Nuevas reglas hasta 2030

El VI Acuerdo Laboral de Hostelería establece un marco que estará vigente hasta 2030 y que incluye, además del tema del móvil, otras medidas importantes. Entre ellas figuran la audiencia previa al despido y nuevos permisos por alertas rojas, aspectos que también han sido recogidos en la publicación del BOE.

Persona observando su móvil / Libre

El acuerdo también reconoce que el móvil puede ser una herramienta de trabajo en determinados contextos. Por ejemplo, para consultar reservas, coordinar turnos o comunicarse con otros compañeros. En esos casos, su uso estará permitido, pero siempre con fines profesionales.

Las posibles sanciones

El incumplimiento de las normas sobre el uso del móvil puede tener consecuencias para los trabajadores. Si un empleado hace un uso excesivo del teléfono durante su jornada laboral, el empresario podrá aplicar medidas disciplinarias que pueden ir desde una advertencia verbal hasta sanciones más graves, dependiendo de la reincidencia y del impacto en el servicio.

En casos extremos, el uso inadecuado del móvil podría incluso ser considerado como una falta que justifique medidas más severas. Sin embargo, el acuerdo busca ante todo establecer un marco de convivencia y no tanto sancionar de forma sistemática.